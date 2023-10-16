Войска РФ не смогли добиться успехов в районе Авдеевки, Путин попытался снизить ожидания россиян: в ISW объяснили, что стоит за заявлением

Российская оккупационная армия продолжает наступательные операции на Авдеевском направлении, но не добивается успехов. Более того, значительные потери врага в технике и живой силе привели к вероятному снижению темпов российских операций в этом районе.

В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин пытается умерить ожидания россиян касательно значительного продвижения РФ в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Украинские военнослужащие за сутки отбили десятки атак оккупантов вблизи Авдеевки, а также к северо-западу и юго-западу от населенного пункта. В то же время российские пропагандисты заявили о значительно меньшем количестве российских наступлений в этом районе 15 октября по сравнению с предыдущими днями.

Несмотря на интенсивные обстрелы и попытки штурма российские оккупанты не достигли желаемого прорыва. Вместо этого враг понес высокие потери. По словам представителя Таврийской группы войск полковника Александра Штупуна, темпы российских наступательных операций под Авдеевкой снизились. Он отметил, что с момента активизации наступательных операций в этом районе 9 октября российские войска потеряли более 300 единиц военной техники и 3000 человек личного состава.

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На фоне огромных потер диктатор Путин попытался снизить ожидания россиян от атак оккупантов вблизи Авдеевки. В интервью росСМИ 15 октября главарь Кремля назвал действия ВС РФ на Авдеевском направлении "активной обороной".

Аналитики ISW подчеркнули, что характеристика Путиным российских наступательных операций под Авдеевкой как "активная оборона", а не "активные боевые действия", может быть попыткой умерить ожидания значительных успехов России.

Напомним, за последнюю неделю российские войска активизировались на Авдеевском направлении, они многократно пытались штурмовать город. Однако сейчас появляются признаки того, что враг медленно выдыхается, а штурмов происходит несколько меньше.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия установила новый дедлайн для захвата Донецкой области. Теперь враг мечтает полностью выйти на административные границы региона до 31 декабря. В связи с этими планами россияне начали активно обстреливать Авдеевку.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 59-й бригады ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку и сосредоточился на ударах с флангов с севера и юга. Туда оккупанты перебросили три новые бригады.

– Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что штурм Авдеевки не принес армии РФ никаких результатов. При этом враг потерял много техники, а потери живой силы – просто безумные.

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