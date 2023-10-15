Враг выдыхается, однако массированные обстрелы продолжаются: в Авдеевке рассказали о штурмах оккупантов

За последнюю неделю российские войска активизировались на Авдеевском направлении, они многократно пытались штурмовать город. Однако сейчас появляются признаки того, что враг медленно выдыхается, а штурмов происходит несколько меньше.

Снизилась в известной степени также интенсивность обстрелов, хотя россияне продолжают бить по населенному пункту из разных видов вооружений. О ситуации в Авдеевке 15 октября рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, на шестой день особо интенсивных боев за Авдеевку и многочисленных попыток врага захватить этот населенный пункт говорить о том, что силы оккупантов окончательно истощились еще рано. Однако определенные признаки того, что градус напряжения несколько снижается, за последние сутки таки фиксируются.

"Честно говоря, со вчера градус падает. Не намного, не очень существенно, но ощутимо, что они уже выдыхаются. На мой взгляд, на процентов 15% у них меньше штурмовых действий", – отметил Барабаш.

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Также он констатировал определенное снижение интенсивности обстрелов. Хотя о тишине говорить еще слишком рано: для ударов по городу россияне продолжают применять практически все имеющиеся виды вооружения.

В течение 14 октября, отметил глава Авдеевской МВА, в городе было зафиксировано 18 обстрелов. При этом еще несколько дней назад за сутки по Авдеевке прилетало более 30 раз.

"Используют все: стволку, "Грады", минометы, управляемые авиабомбы. На одном обломке была маркировка за август 2023 года", – добавил он.

Напомним, ранее начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что оккупанты установили новую дату выхода на границы Донецкой области. По его словам, Авдеевку россияне сейчас просто стирают с лица земли.

Авдеевка стратегически важна для Украины, потому находится что очень близко к Донецку. Также населенный пункт является стратегической высотой: весь город и большинство территорий – это господствующие высоты. И захватчики это отлично понимают. К тому же, россияне рассчитывают, что бои за Авдеевку помогут им если не оттянуть силы с юга, где продолжается украинское контрнаступление, то хотя бы не дать возможности усилить войска, воюющие на Запорожье.

Между тем, издание The Economist опубликовало статью, в которой активизацию захватчиков под Авдеевкой объяснило желанием России переломить ход боевых действий. Журналисты подчеркнули, что битва за Авдеевку повлияет на наступление Украины независимо от результатов, которых достигнут оккупационные войска. Российский штурм Авдеевки в дальнейшем ограничит возможности украинских Сил обороны совершить прорыв на юге до наступления зимы.