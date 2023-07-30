ВСУ продолжили продвижение на юге и нанесли сокрушительные удары по скоплениям армии РФ – Генштаб

На украинском фронте накануне произошло 36 боевых столкновений: Силы обороны отбили попытки оккупантов наступать на Лиманском и сдержали их на Марьинском направлениях. Наши воины продолжают ведение контрнаступательной операции на юге – в сторону Мелитополя и Бердянска, закрепляясь на достигнутых рубежах.

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Во время боев авиация, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли новые сокрушительные удары по сосредоточениям личного состава, вооружения и техники врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 июля – 522-е сутки полномасштабной войны.

Этой ночью РФ совершила очередную атаку дронами-камикадзе типа Shahed, информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. А за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных, 33 авиаудара и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

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