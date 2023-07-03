ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении: в Минобороны отчитались об освобождении территорий. Карта

Вооруженные силы Украины продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю Силы обороны уволили 37 кв. км.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Так, на Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

"Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на - Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор", – отметила Маляр.

Она уточнила, что на этих направлениях продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю в результате слаженных действий ВСУ освобожденная площадь была увеличена на 9 кВ.км.

В то же время количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое – оккупанты атаковали 11 753 раза (в позапрошлую неделю было 6 457).

На юге Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях, в частности, в направлениях Новодаровки, Приютного, Новоданиловки, Роботиного, Новоселки, Старомайорского.

По словам Маляр, во всех направлениях защитники имели успех – за прошедшую неделю уволили 28,4 кв. км.

В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет уже 158,4 кв. км.

Стоит отметить, что в Украине начались уже 495-е сутки полномасштабной войны, во время нее вражеские войска РФ снова атаковали наши регионы ракетами и ударными дронами. На фронте продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне произошло 39 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны проанализировали ход боев на украинском фронте в течение 2 июля. Отмечается, что ВСУ вели контрнаступательные операции на шести участках и на некоторых добились успехов.

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