ВСУ продвинулись на двух направлениях фронта, в рядах сторонников войны в России назревает 'раскол' после смерти Пригожина – ISW

Силы обороны Украины добились частичных успехов под Бахмутом и в западной части Запорожской области. На обоих направлениях у украинских войск есть продвижение.

В то же время в России в среде "патриотического сообщества" назревает раскол, после незавершенного мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его последующей ликвидации противоречия лишь усилились. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW)

На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских войск. 7 октября Силы обороны продвинулись на двух направлениях: под Бахмутом и на западе Запорожской области.

Так, по данным Генштаба ВСУ, частичного успеха украинские воины добились к востоку от Андреевки (она расположена на 8 км юго-западнее от Бахмута). По словам начальника пресс-службы Восточной группы войск Ильи Евлаша, за последние сутки на разных направлениях возле Бахмута украинские силы продвинулись на 100-300 м.

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Продвижение есть и на западе Запорожской области, в частности севернее населенного пункта Копани и к северу от Новопрокоповки. Оба села находятся возле Работино.

Тем временем в России среди "ультрапатриотов", поддерживающих войну против Украины, назревает раскол.

"Командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что российские "патриотические" сообщества остаются уязвимыми перед расколом из-за неспособности российских чиновников консолидировать общество, особенно после восстания 24 июня финансиста "Группы Вагнера" Евгения Пригожина", – пишут аналитики ISW.

Ходаковский заявил, что Россия, по его мнению, должна консолидировать общество для достижения цели войны, о которой, как признался террорист, россияне имеют смутное представление. При этом он обратил внимание на то, что "Пригожин остается в головах людей, несмотря на его исчезновение из поля зрения общественности после мятежа". А это, считает Ходаковский, является подтверждением факта, что российским элитам нет особого дела до консолидации общества.

Поэтому, убежден он, уже совершаются и будут совершаться впредь некие "провокационные инъекции" в российское ультранационалистическое пространство. Их цель заключается в разрушении "патриотической среды" путем разжигания противоречий, что, в свою очередь, замедлит и усложнит военные действия.

Кроме того, упомянутые провокации, считает боевик, направлены на то, чтобы сделать послевоенное российское общество нестабильным.

Напомним, ранее в ISW рассказали, как РФ хочет использовать атаку ХАМАС на Израиль и чем это грозит Украине. Кремль в сложившейся ситуации запустил информационную кампанию, преследующую "особую цель": уменьшение поддержки и внимания Запада к Украине.

В частности, Москва продвигает тезис о том, что Запад "пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины". В то же время Россия надеется, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину и сосредоточит его на Ближнем Востоке.