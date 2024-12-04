ВСУ продвинулись на Курщине и вернули утраченные позиции в районе Купянска – ISW

Украинские военнослужащие продолжают операцию на территории Курской области. Недавно бойцы ВСУ продвинулись на главном выступе на Курщине в районе Дарьино (к юго-востоку от Коренево).

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В свою очередь российские оккупанты предпринимают попытки контратаковать, чтобы вернуть территории под свой контроль. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские источники утверждали, что украинские силы контратаковали около Дарьино, Николаево-Дарьино (к юго-востоку от Коренево), Новоивановки и Погребки (к северо-западу от Суджи). Также в РФ заявили, что путинские войска якобы продвинулись в Новоивановке (к юго-востоку от Коренево) и около Малой Локни (к северу от Суджи), однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Командир украинского подразделения, действующего в Курской области, сообщил, что российские силы испытывают трудности с поставками передовых подразделений, транспортировкой бронетехники на передовую и накоплением сил для крупномасштабных атак из-за плохой логистической поддержки.

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 3 декабря, но не добились никаких подтвержденных успехов. Украинские войска недавно отразили попытку России закрепиться на правом берегу реки Оскол к северу от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 3 декабря, показывают, что ВСУ контролируют Новомлынск (к северу от Купянска), несмотря на недавние заявления России о том, что оккупанты продвинулись в этом районе.

В Генштабе ВСУ отметили, что российские войска попытались перейти на западный берег реки недалеко от Новомлынска и закрепиться, но украинская артиллерия и удары беспилотников очистили этот район от российских сил.

Российские пропагадисты утверждали, что путинская армия продвинулась в районе Купянска и установила огневой контроль над участком шоссе Р-97 Двуречная-Купянск. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений.

Напомним, оккупанты близки к продвижению к важным логистическим путям Сил обороны, которые обеспечивают остальную западную часть Донетчины и проходят к восточной части Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что украинские спецназовцы из состава 73 морского центра Сил специальных операций провели удачную операцию на Курщине. Они совершили налет на позиции россиян и взяли четырех пленных.