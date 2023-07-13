ВСУ продвинулись на южном фланге под Бахмутом и закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

Защитники Украины продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута Донецкой области. На южном фланге украинские воины имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом утром 13 июля заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Его слова опубликовал Telegram-канал Military Media Center.

Ковалев сообщил, что в целом наступательные операции идут не только на Бахмутском, но и на Мелитопольском и Бердянском направлениях

На направлениях Новоданиловка – Широкая Балка, Малая Токмачка – Новопокровка (Запорожская область) украинские защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск. Активно применяет резервы", – заявил представитель командования.

На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях Силы обороны сдерживают наступление ВС РФ. Там в течение суток произошло 35 боевых столкновений. "Наши воины отразили все атаки врага", – заявил Ковалев.

Как писал OBOZREVATEL:

– Институт изучения войны заявил, что Силы обороны Украины 12 июля продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках линии фронта.

– Почитать официальную информацию о ситуации на фронте можно в сводке Генштаба по ссылке.

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