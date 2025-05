ВСУ продвинулись под Торецком, Россия наступает в двух направлениях – ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на поле боя вблизи Торецка на Донетчине, в то же время и оккупанты смогли там пробиться. Также у врага было продвижение на Купянском направлении фронта в Харьковской области.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 мая. Аналитики ссылаются на геолокационные данные, опубликованные разными источниками.

Торецкое направление

Так, опубликованные накануне видеозаписи свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись в южной части Новоспасского в районе западнее Торецка.

Другие же видео, по данным ISW, показывают продвижение войск РФ к югу от Старой Николаевки (юго-западнее Торецка).

Российские провоенные блогеры заявляли, что подразделения армии РФ прошли вперед к югу от Александрополя, к северу от Березовки и к востоку от Тарасовки (все юго-западнее райцентра). Также один из пропагандистов утверждал, что подразделения российского 68-го танкового полка продвинулись в направлении Романовки (юго-западнее Торецка), но в ISW не нашли этому подтверждения.

По словам аналитиков, в течение 3-4 мая оккупанты провели наступательные операции возле Торецка, Дружбы, Дачного, Дилиевки, Крымского, вблизи Зеленого Поля, Тарасовки и Елизаветовки, а также в направлении Александрополя, Старой Николаевки, Романовки, Игнатовки и Новой Полтавки. Один из российских милитаристов сообщил, что ВСУ контратаковали россиян вблизи Новоеленовки (к западу от Торецка).

Сообщается, что на сегодняшний день в Новоеленовке против украинских сил действуют подразделения 33-го мотострелкового полка, вблизи Торецка – части 238-й артиллерийской бригады, а между Торецком и Покровском – операторы беспилотников 255-го мотострелкового полка ВС РФ.

Купянское направление

Видеозаписи, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Западного (к северу от Купянска). В течение следующих дней они атаковали к юго-востоку от районного центра вблизи Песчаного и Новоосинового, а также к югу – возле Глушковки.

Отмечается, что на этом направлении операторы беспилотников российского отряда спецназа "Анвар" наносят удары по украинским позициям в Березниках и Чугуновке к северо-востоку от Купянска, а к северу от него – по Нововасиловке.

Как сообщал OBOZ.UA, военные показали новые кадры разрушенного Торецка, которые еще раз напоминают о трагедии, произошедшей с этим городом из-за российской агрессии. На видео – полностью разрушенные от постоянных обстрелов дома, потерянная инфраструктура и пустые улицы, на которых остались только воспоминания о прежней жизни города.

