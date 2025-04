ВСУ продвинулись возле Курахово, РФ имеет успехи под Покровском и Торецком: актуальные карты от ISW

Подразделения ВСУ добились определенных успехов в боях на Новопавловском направлении фронта, в частности в зоне боевых действий возле города Курахово. В то же время российские оккупанты смогли продвинуться на Торецком и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценивают боевую ситуацию по геолокационным кадрам и официальным заявлениям с обеих сторон.

Новопавловское направление

Так, кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что Силы обороны недавно продвинулись в центре Константинополя (к западу от Курахово).

В это время российские войска наступали к западу от города в районе Андреевки, Константинополя и Богатыря, а также юго-западнее Курахово – в районе Разлива, Отрадного и Раздольного.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять российских атак – в районе Константинополя и в сторону села Шевченко.

Сообщается, что на этом направлении против украинских воинов действуют операторы БПЛА 14-й бригады спецназа российского ГРУ, в том числе в районе Богатыря.

Торецкое направление

Российские войска во время механизированного штурма размером около взвода недавно продвинулись к северу от Дружбы (к северо-востоку от Торецка). Также они прошли вперед в районе северо-восточной окраины Торецка, к центральной части Крымского (к северо-западу от города) и в пределах центральной части Новоспасского (к западу от Торецка).

В течение 11 и 12 апреля оккупанты наступали возле самого Торецка, вблизи Иванополья, Дачного и Дилиевки, возле Дружбы, Александрополя и Валентиновки.

Сообщается, что вблизи Константиновки действуют подразделения 27-го артиллерийского полка, возле Дилиевки – части 238-й артиллерийской бригады ВС РФ. Кроме этого, в направлении Иванополья и Константиновки враг задействовал подразделения 150-й мотострелковой дивизии.

Покровское направление

Наступая в районе восточнее Покровского войска РФ прошли в западную часть Калиново и, предполагают в ISW, захватили этот населенный пункт. Также захватчики продвинулись севернее Новоторецкого и незначительно – в восточную часть Удачного.

11 и 12 апреля ВС РФ продолжали наступательные действия на Покровском направлении: в районе Калиново, Тарасовки, Елизаветовки, Лисовки, Песчаного, Котлино и Удачного. На этом фоне провоенный блогер из РФ жаловался, что Силы обороны Украины периодически контратакуют россиян к югу и непосредственно юго-западнее Покровска.

Командир подразделения украинских БПЛА, действующий на Покровском направлении, 12 апреля заявил, что украинские бойцы наблюдали, как российские командиры отправляли раненых оккупантов для штурма этого района.

Известно, что враг задействовал подразделения 20-й мотострелковой дивизии, включая ее 255-й и 33-й мотострелковые полки, в атаках вблизи Покровска и Тарасовки.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия за девять месяцев "мясных" штурмов только на Торецком направлении потеряла около 20 тыс. солдат. По словам защитников, на Донетчине враг изменил тактику атак: в частности, на направлении Горловка– Торецк армия РФ все чаще использует малые группы мотопехоты.

