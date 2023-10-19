ВСУ продвинулись возле Вербового – Силы обороны
Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе юго-западнее Вербового Запорожской области. Нашим защитникам удалось продвинуться на 400 метров.
Такое заявление сделал спикер Таврического направления Александр Штупун. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"На Мелитопольском направлении воины ОСУВ "Таврия" имели частичный успех юго-западнее Вербового. Мы продвинулись до 400 метров в определенных направлениях", – сказал спикер.
Стоит отметить, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об оперативной обстановке под поселком Роботино, где ведутся довольно ожесточенные бои. Наши войска продолжают контрнаступление, имеют частичный успех и за 18 октября им даже удалось сбить военный самолет противника.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия перебросила тысячи якобы элитных десантников на Таврическое направление под Роботино. Ими она надеется усилить 58-ю общевойсковую армию, действующую на этом участке фронта.
При этом родственники захватчиков прозвали этот пункт едва ли не бермудским треугольником. Причиной послужили "загадочные исчезновения" под Роботиным целых полков ВС РФ.
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