ВСУ за сутки проредили армию РФ на 1030 наемников и почти полсотни ББМ

Оккупационная армия РФ, вторгшаяся в Украину 597 суток назад, потеряла за это время уже 285 920 военнослужащих. Только накануне Силы обороны ликвидировали 1030 захватчиков.

Также вражеское войско проредили еще на 171 единицу техники и вооружения. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в ходе боев 12 октября защитники уничтожили 49 боевых бронированных машин (всего 9313), 44 артиллерийские системы (6807), 26 танков (4931) ВС РФ.

Сожгли бойцы 33 единицы вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 9203) и одну – спецтехники (967), а еще одно средство ПВО (546).

Лишили оккупантов также 17 беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 5264).

С начала полномасштабной войны воины Сил обороны "демилитаризовали" на украинской земле, в небе и море 811 РСЗО, 1531 крылатую ракету, 315 самолетов и 316 вертолетов, 20 кораблей/катеров и подводную лодку захватчиков из страны-агрессора РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили ракетный комплекс "Тор" оккупантов в Херсонской области. Техника была поражена еще в сентябре с помощью трех дронов, а сейчас в сети появились фото последствий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!