Три дрона достигли цели: появилось фото уничтоженного на Херсонщине ракетного комплекса оккупантов

Украинские защитники уничтожили в Херсонской области ракетный комплекс "Тор" российских оккупантов. Цель была поражена в сентябре с помощью трех дронов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". "Поражение "Смешарика". На фото – уничтожен зенитный ракетный комплекс "Тор" "Смешарик", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту боевую машину кафиры использовали для прикрытия воздушного пространства на Херсонском направлении.

Возгорание вражеской техники произошло в результате серии атак FPV-дронами. Сообщается, что три дрона достигли цели.

Отмечается, что захватчикам не помогла даже защитная сетка.

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Напомним, украинские спецназовцы искусно применяют на войне против российских оккупантов ударные дроны, уничтожая ими вражескую технику с ювелирной точностью. Именно таким образом, наши воины уничтожили в Донецкой области очередной вражеский танк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Запорожском направлении Силы обороны организовали "спринтерский забег" для танка противника. Со второй попытки наши защитники превратили его в металлолом.

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