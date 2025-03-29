ВСУ прорвали оборону РФ в Белгородской области и продвинулись на 3-4 км – Black Bird Group

Украинские военнослужащие могли прорвать оборону российских оккупантов в Белгородской области и продвинуться вглубь территории РФ. По предварительным данным, бойцы ВСУ смогли продавить первую линию российской обороны.

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По словам аналитиков, операция в Белгородской области может быть попыткой отвлечь российские силы из Курской области. Об этом в комментарии агентству Reuters заявил военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

По его словам, в то время как путинская армия пытается выбить ВСУ из Курской области, украинские войска предприняли попытку прорыва границы в соседнем регионе, чтобы отвлечь вражеские силы. При этом Россия уже могла перебросить в Белгородскую область резервы из Гоптаровки в Курской области.

Кастехельми заявил, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны и продвинулись, скорее всего, на глубину от трех до четырех километров. Однако он заявил, что ВСУ вряд ли удастся осуществить серьезный прорыв и создать угрозу каким-либо важным российским логистическим маршрутам или городам.

"Украинцы, в теории, могут захватить еще несколько сел в приграничной зоне, но это не то, что означает прорыв. Это был бы небольшой тактический успех, но на оперативном или стратегическом уровне мало что можно достичь", – сказал аналитик.

Он добавил, что операция на границе с Белгородской областью не содержала элемента неожиданности для российских оккупантов. Также аналитик считает, что российское присутствие в этом районе достаточно сильно, чтобы проводить в основном успешные оборонительные операции.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники на Курском направлении делают все возможное и невозможное в боях с врагом. Окружения в настоящее время нет, а задачей Сил обороны является сдерживание угрозы наступления оккупантов на Сумскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы ВСУ поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке на Курщине. Объект, где располагался враг, полностью разрушен, обезврежены десятки оккупантов.

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