'Наши парни делают все возможное и невозможное': Зеленский рассказал, что происходит на Курщине и есть ли угроза для Сумщины

Украинские защитники на Курском направлении делают все возможное и невозможно в боях с врагом. Окружения в настоящее время нет, а задачей Сил обороны является сдерживание угрозы наступления оккупантов на Сумскую область.

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Об этом на брифинге 28 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент OBOZ.UA. Комментируя ситуацию для украинских воинов на Курщине, он сказал, что на этом направлении фронта "ребята делают все возможное и невозможное".

По словам президента, окружения врагом нет.

"Там нет никаких окружений. Пока мы там – это сдерживающий момент, чтобы не было наступления на Сумскую область", – сказал Зеленский.

Он добавил: то, что "мы географически попадаем в Брянскую область, это не наши проблемы, и они (россияне – Ред.) о Брянске вообще ничего не говорят".

По словам главы государства, на Брянщине действительно есть скопление войск России на границе, "но наши парни понемногу с этим разбираются".

Зеленский добавил, что на востоке дела у оккупантов ухудшились из-за определенных успехов ВСУ, поэтому теперь они сосредоточились на других направлениях.

"Харьков и Запорожье и плюс Сумское – это три направления, которые у россиян в приоритете. На востоке мы улучшили ситуацию, потому что их там меньше и своих целей они не достигнут", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению. Целью врага, по словам главы государства, Сумщина и Харьковщина.

26 марта в Генштабе информировали, что ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВС РФ в Курщине.

Кроме того, перед этим Воздушные силы ВСУ поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке на Курщине. Объект, где располагался враг, полностью разрушен, обезврежены десятки оккупантов.

25 марта в ISW указали, что последние заявления россиян о якобы продвижении войск РФ на Курщине не имеют подтверждения. В то же время враг скопил там "значительное" количество личного состава и техники. ВСУ со своей стороны продвинулись в Демидовку на Белгородщине и наносят дальнобойные удары, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение, командование и контроль войсками РФ в этом районе.

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