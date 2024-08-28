ВСУ провели активные действия для улучшения своего положения: на фронте произошло 182 боевых столкновения – Генштаб

На поле боя в Украине в течение 28 августа произошло 182 боевых столкновения воинов Сил обороны с российскими оккупантами – больше всего на Покровском направлении. Там враг атаковал 59 раз, активное всего – в районах Новогродовки и Гродовки.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В то же время, на определенных участках фронта украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения.

В целом, как отметили в Генштабе, враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении, ситуация остается напряженной. Также оккупанты активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

На Харьковском направлении россияне дважды безуспешно штурмовали позиции ВСУ в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении враг атаковал наши позиции 23 раза у Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки. Ситуация напряженная, длится два боестолкновения.

На Лиманском направлении войска РФ 13 раз атаковали в районах шести населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений.

На Краматорском направлении отражены 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия у Григоровки, а также в районах Ивановского и Клещиевки.

На Северском направлении враг четырежды штурмовыми действиями пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Белогоровки и Спорного. Продолжаются бои.

На Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы. Бои еще продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

На Покровском направлении агрессор 59 раз атаковал наши позиции – возле Новогродовки и Гродовки произошло более половины всех боеприкосновений. По предварительным подсчетам, оккупанты потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 ранеными. Уничтожены три автомобиля и БТР.

На Кураховском направлении зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои идут у Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

На Времивском направлении враг шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, у Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиков неподалеку от Работино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время для врага являются ключевыми Покровское и другие направления в Донецкой области. Там сосредоточены наибольшие силы и усилия российских оккупантов.

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