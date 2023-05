ВСУ провели ограниченную контратаку неподалеку от Бахмута, оккупанты наступают вдоль линии Авдеевка – Донецк – ISW

Силы обороны Украины провели ограниченную контратаку юго-западнее Бахмута на Донетчине. В течение нескольких дней в городе не наблюдалось продвижения врага, хотя пропагандисты продолжают придумывать "успехи" наемникам ЧВК "Вагнер".

Вместе с тем оккупанты продолжили наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка – Донецк. Об этих событиях рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Ситуация в Бахмуте

Отмечается, что 4 мая российские войска не добились каких-либо подтвержденных успехов у Бахмута. По данным Генштаба ВСУ, враг вел безуспешные наступления в районе Богдановки, Марково и Нью-Йорка.

Министерство обороны РФ заявило, якобы российские войска "захватили два квартала", неуказанных, в западной части Бахмута. А основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще накануне утверждал, что его силы "продвинулись" в городе "на 230 м", тогда как ВСУ контролируют его "2,64 кв. км". В последние два дня российские блогеры сообщали о "продвижении" наемников "Вагнера" в западной части Бахмута.

"Но ISW до сих пор не наблюдал визуальных подтверждений дальнейшего наступления россиян в городе", – указали аналитики.

По их данным, зато Силы обороны Украины провели ограниченную контратаку к юго-западу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, показывают, что украинские военные, вероятно, предприняли контратаку к северо-западу от Курдюмовки (14 км к юго-западу от Бахмута) и немного продвинулись в этом районе.

"Ограниченный характер вероятного украинского наступления предполагает, что контратака была локальной тактической операцией", – прокомментировали военные эксперты.

Ситуация на линии Авдеевка – Донецк

Согласно сводке, 4 мая российские войска продолжали наступательные операции на фронте Авдеевка – Донецк. Аналитики ссылаются на опубликованные кадры с геолокацией, где видно, что оккупанты "добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки". В то же время там украинские военные дронами разгромили траншеи с оккупантами.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе Северного, Марьинки и Новомихайловки. Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Сергей Телятицкий отметил, что оккупанты провели 24 штурма украинских позиций на линии Авдеевка – Донецк, продолжая использовать в этом районе тактику штурма с большим истощением.

Российские пропагандисты распространил кадры от 4 мая, на которых якобы были показаны отряды "Штурм-Z", действующие в Марьинке, а ISW еще ранее оценил, что эти нерегулярные формирования ВС РФ, вероятно, участвуют в наступательных операциях в Украине.

Блогер утверждал, что армия РФ "вытеснила украинские войска с позиций на окраинах Первомайского" и "продвинулись в западной части Марьинки". При этом говорил, что ВСУ контратаковали возле Старомихайловки, что в ISW тоже оценили как часть продолжающейся схемы ограниченных и локализованных украинских контратак на этом участке линии фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" полковник Павел Палиса рассказал, что в Бахмут бои ведутся за каждую многоэтажку. Воины Сил обороны отвоевывают каждый дом, каждый подъезд в высотке.

