ВСУ провели успешную операцию в Харьковской области, а армия РФ продвинулась на Донбассе – ISW

На днях в Харьковском направлении Силы обороны провели успешное наступление и захватили семь российских позиций в районе Липцев. А вот у россиян есть определенные продвижения в Волчанске, а также на Донбассе.

В частности, оккупанты имеют успехи вблизи Кременной, Торецка и Покровска. О ситуации на поле боя рассказали в Институте изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов в районе Волчанска. Геолокационные кадры зафиксировали продвижение захватчиков 30 сентября по улицам Колокольцева и Пушкинской в центре города.

Впрочем, по данным ОСУО "Харьков", в течение нескольких последних дней россияне снизили интенсивность наступательных действий в районе Волчанска, вместо этого они сконцентрировались на пополнении штурмовых групп путем внутренней ротации и замен.

Есть на севере Харьковщины успехи и у украинских воинов: согласно заявлению ОСУВ "Харьков", на днях украинские силы провели успешную операцию и захватили семь российских позиций к северу от Липцев, хотя некоторые российские военные блогеры 3 октября утверждали, что оккупанты отбили украинские контратаки в этом районе.

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Также 3 и 4 октября продолжались российские штурмы вблизи Глубокого и Старицы.

Есть у россиян успехи также в Кременной: геолокационные кадры от 3 октября подтвердили продвижение к северо-востоку от Тернов. Зато заявления пропагандистов РФ к восточным окрестностям Колесниковки и юго-восточнее этого населенного пункта подтверждений не находят.

В то же время российские военкоры сообщают о попытках оккупантов перерезать трассу Р-79 Куриловка-Боровая между Колесниковкой и Кругляковкой и выйти к реке Оскол.

Пытаются россияне наступать также в районе Купянска: возле Первомайского и Синьковки, возле Петропавловки, Куриловки и Песчаного, а также в районе Стельмаховки, Лозовой, Андреевки и Вишневого. Активность захватчики сохраняют также в районе Кременной: возле Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, вблизи Торского и Дроновки.

В районе Невского действуют подразделения российской 144 мотострелковой дивизии.

Безуспешными остаются наступательные действия россиян в районе Северска – возле Верхнекаменского и Спорного.

Также без подтвержденных успехов продолжались 3 и 4 октября атаки захватчиков в районе Часова Яра, а именно непосредственно вблизи города, а также возле Белой Горы, Ступочек и Андреевки.

А вот к югу от Торецка у врага есть продвижение. В частности, геолокационные кадры подтверждают движение российских войск к западу от Нелиповки.

Наземные атаки оккупантов последние два дня продолжались вблизи самого Торецка, а также у Дачного, Нелиповки, в районе Щербиновки и Сухой Балки. Также украинские воины показали кадры комбинированных механизированных и пехотных штурмов россиян у Нью-Йорка.

Непрерывные наступательные действия россиян в Покровском районе пока не принесли им успехов. Только в заявлениях пропагандистов оккупанты добились продвижения к западу от Новогродовки.

3 и 4 октября продолжались бои восточнее Покровска в районах населенных пунктов Луч, Воздвиженка, Новоалександровка, Новоторецкое, Цукурино, Лысовка, Крутый Яр, Горняк, Николаевка и Селидово. Вблизи Гродовки, как утверждали российские пропагандисты, украинские воины совершили контратаку, которая якобы была отбита.

Также оккупанты, судя по геолокационным кадрам, имеют продвижение к западу от Донецка: в пределах Максимильяновки, к востоку от Островского и к западу от Острого. Максимилиановка, добавляют в ISW, вероятно, была полностью захвачена российскими войсками.

Также 3 и 4 октября шли российские штурмы под Острым и Георгиевкой.

На Кураховском направлении действуют подразделения 33-го мотострелкового полка.

Кроме того, российские пропагандисты бездоказательно заявили о продвижении оккупантов к северу от Угледара.

В последние два дня россияне продолжали наступление в районе Антоновки, Екатериновки, Константиновки, Богоявленки и Угледара, а также в направлении Трудового (севернее Угледара) и Максимовки (северо-западнее Угледара). В этом районе действуют подразделения российской 5-й танковой бригады, у шахты №3 "Южнодонбасская" – подразделения российской 57-й отдельной мотострелковой бригады и 200-й артиллерийской бригады, а на Пологовском направлении – подразделения 35 общевойсковой армии.

На стыке Донецкой и Запорожской областей о боестолкновениях 4 октября ни одна из сторон не сообщала.

3 и 4 октября продолжались позиционные бои в Запорожье – в районе Работино, Малых Щербаков, Каменского и Новоданиловки – без подтвержденных изменений на линии фронта. И, несмотря на то, что украинская разведка предостерегала о подготовке российскими оккупантами наступательных операций на Запорожье в ближайшее время, значительных скоплений войск на юге Украины пока не фиксируется.

И российские, и украинские источники не сообщали о боях на левобережье Херсона 4 октября.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что ВСУ попытались прорвать позиции врага в районе Нового Пути на Курщине.

Тем временем 2 октября российские "военкоры" заявили, что оккупанты якобы восстановили утраченные позиции вблизи Веселого, где продолжаются бои. Также сообщалось о столкновении на "украинском плацдарме" в Курской области, хотя подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.