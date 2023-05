ВСУ провели успешные контратаки в районе Бахмута, но оккупанты перебрасывают подкрепление: анализ боев от ISW

Силы обороны Украины добились ограниченных успехов на поле боя во время последних локализованных контратак в Бахмуте и вокруг него. Однако страна-агрессор Россия не отказывается от своих целей по захвату города.

Видео дня

Враг перебрасывает в этот район подкрепление в виде десантно-штурмовых отрядов и не прекращает проводить атаки. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на данные от украинских официальных лиц, которые накануне известили об ограниченных успехах ВСУ в боях под Бахмутом. В частности, 15 мая заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что за последние несколько дней украинские воины провели наступления в районе города-крепости.

Она не стала уточнять, о каких именно местах на бахмутском фронте идет речь. В то же время подчеркнула, что там идут очень тяжелые бои, и враг продолжает стягивать подкрепление. По ее словам, Россия принялась за развертывание своих воздушно-десантных сил для защиты флангов Бахмута, вероятно, с других участков фронта.

Со своей стороны командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский охарактеризовал локализованные контратаки защитников как первые успехи в общей обороне Бахмута. Он подчеркнул, что сейчас эту операцию следует воспринимать исключительно как частичный успех.

До этого пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что ВСУ продвинулись на расстояние от 150 до 600 метров с разных направлений возле Бахмута. В то время как войска РФ продолжают свои усилия для завершения захвата города и так называемой обороны временно оккупированных ими территорий.

Пока украинские войска держат оборону на Бахмутском направлении, российские захватчики 15 мая продолжили штурм города и его окрестностей. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты вели безуспешные наступления непосредственно в Бахмуте, в 9 км к северо-западу от него в направлении Григорьевки и Богдановки, а также в 14 км к юго-западу – в сторону Ивановского и Предтечино.

Полковник Сергей Череватый подчеркнул, что между ВСУ и врагом на этом направлении произошло 30 боевых столкновений, и более 300 раз оккупанты обстреляли украинские позиции.

Российское минобороны утверждало, что подразделения 4-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") ведут бои в районе Ивановского. А один и пропагандистов РФ заявлял, что российские силы безуспешно контратаковали у Белой Горы, Богдановки и Григорьевки.

Блогер, связанный с ЧВК "Вагнер", указал, что российские подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) потеряли позиции юго-западнее Ивановского, и отметил, что ВСУ пытаются выйти на северо-западную окраину Клищиевки.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин утверждал, мол, его наемники продвинулись в Бахмуте на 130 метров, а Силы обороны Украины якобы контролируют всего 1,6 кв. км города. Он приписывал боевикам "Вагнера" продвижение на юго-запад Бахмута.

"Связанный с Кремлем блоггер говорил, что ЧВК сосредотачивается на зачистке частной жилой зоны в западном Бахмуте, вероятно, в ответ на потерю позиций юго-западнее Берховского водохранилища. Он утверждал, что в ближайшие дни "Вагнер" попытается протолкнуть микрорайон и выйти на трассу Бахмут – Хромово", – обратили внимание в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что Силы обороны перехватили инициативу в боях за Бахмут и продолжают выбивать оккупантов из города. Во время ожесточенных противостояний 14-15 мая защитники продвинулись на 2 км вглубь захваченных РФ территорий.

