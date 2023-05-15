Войска РФ подтягивают к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды: в Минобороны заявили о тяжелых боях

Ситуация в районе Бахмута на Донетчине сегодня остается очень сложной, хотя подразделения украинской армии продвигаются на этом направлении. Оборона города-крепости дается нелегкой ценой, ведь враг ведет постоянные обстрелы, а ныне еще и подтягивает подкрепление.

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В частности, к окрестностям населенного пункта сходятся десантно-штурмовые отряды оккупантов. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему, нашим войскам удалось несколько дней продвигаться", – отметила она.

Представитель Минобороны подчеркнула, что оперативные достижения – это заслуга сверхвозможностей и профессионализма наших защитников.

В то время как российские захватчики не меняют своих целей в отношении Бахмута. По ее словам, к окрестностям города подтягиваются десантно-штурмовые отряды ВС РФ.

"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", – подытожила Маляр.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский тоже подчеркнул, что пока речь идет лишь о частичном успехе ВСУ вокруг Бахмута, ведь операция по обороне города продолжается.

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении генерал-полковник назвал первым успехом наступательных действий в этой операции. По его словам, последние несколько дней показали, что наши воины могут двигаться вперед и уничтожать окrупантов в таких сверхсложных условиях.

"Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые дерутся с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей", – повторил Сырский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Институт изучения войны оценил ход боев за Бахмут 14 мая. Аналитики указали, что ВСУ продвинулись на двух направления в районе города, а в РФ на этом фоне пытались отвлечь внимание от успехов украинских войск, восхваляя собственные усилия в обороне против них.

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