Россия потеряла на Запорожье вертолет Ка-52 стоимостью $16 млн: что известно

В Запорожской области к списку потерь российской оккупационной армии добавился еще один вертолет. Предварительно, речь идет о Ка-52 "Аллигатор".

Видео дня

Об этом стало известно утром 1 сентября из сообщений российских пропагандистов. Деталей о том, как ВС РФ потеряли ударный геликоптер, пока что нет. Есть неподтвержденная информация, что "птичка" врага получила неисправность во время полета в небоевых условиях.

Отметим, что стоимость одного "Аллигатора" вражеской армии оценивают примерно в 16 миллионов долларов.

Россияне утверждают, что оба члена экипажа боевого судна спаслись, вовремя катапультировавшись.

Генеральный штаб в статистке потерь российских захватчиков (по состоянию на утро 1 сентября) писал, что за все время полномасштабной войны было ликвидировано 316 вертолетов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В августе 2023 года украинские воины установили новый рекорд в "демилитаризации" российской армии. За последний месяц лета на фронте было уничтожено максимальное количество артиллерийских систем врага с начала полномасштабной войны: в пепел превращены без малого 700 единиц этих очень важных в условиях войны вооружений.

– Kyodo News заявило, что страна-агрессор, вероятно, забрала на "СВО" свои зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны с Курильских островов. Установки дислоцировались там с 2020 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!