ВСУ сбросили на российские позиции листовки по случаю Дня Конституции. Видео

Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ накануне Дня Конституции Украины провели информационную операцию против российских военных. С помощью беспилотников они сбросили на позиции оккупантов сотни листовок с призывом добровольно сдаться в плен.

Видео дня

Об акции сообщило Отделение коммуникаций 71 ОАембр 8-го корпуса ДШВ ВС Украины на своей странице в Facebook. Там также опубликовали видео, на котором видно, как беспилотники разбрасывают листовки над российскими позициями.

В сообщении отмечается: "Особая почта ко Дню Конституции: 71-я ОАЭМБр призывает врага сдаться в плен".

В бригаде подчеркнули, что уважение к Конституции Украины и её суверенным границам является обязательным для российских оккупантов. Именно поэтому накануне государственного праздника военнослужащие отделения психологической поддержки персонала и группы безопасности применения войск подготовили специальный тираж листовок.

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В обращении к российским военным изложен алгоритм действий, позволяющий сдаться в плен и сохранить жизнь. Также в тексте содержится предупреждение о последствиях дальнейшего участия в войне против Украины.

"В тексте обращения четко указан алгоритм действий для сохранения жизни и подчеркнуто: украинская земля сожжет каждого, кто пришел с оружием, но гарантирует безопасность тем, кто сложит его и сдастся в плен", – говорится в сообщении Отдела коммуникаций 71-го оаембр 8-го корпуса ДШВ ВС Украины.

Как прошла операция

Листовки доставили непосредственно на позиции российских военных с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации бригады, над вражескими позициями разбросали сотни экземпляров.

По завершении операции военные поздравили украинцев с государственным праздником словами: "С Днём Конституции Украины!".

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