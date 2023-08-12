ВСУ сдерживают наступление под Авдеевкой и Бахмутом, произошло более 30 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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На Мелитопольском и Бердянском – продолжается контрнаступление украинских сил. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 12 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Ночью РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Также за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар, совершили 49 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Мирополье, Угроиды Сумской области и Окип, Ветеренарное, Стрелка, Гатище, Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Шейковка, Чернещина, Пролетарское Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клищиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Часов Яр, Белая Гора, Александро-Шультино, Торецк, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Лобково, Пятихатки, Каменское, Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаревка, Антоновка, Камышаны, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Потери оккупантов в войне за сутки

Авиация сил обороны нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. А подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток уничтожили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

Кроме того, по данным Генштаба, оккупанты продолжают использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, в населенном пункте Северное Луганской области здание школы используется в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей к заведению запрещен.

В то же время в Токмаке на Запорожье на территории детского сада, расположенного в северной части города, россияне обустроили госпиталь для своих оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в американском Институте изучения войны сообщили, что за прошедшие сутки украинские войска достигли тактически значимого продвижения в западной части Запорожской области и оказались на северной окраине населенного пункта Роботино. Оккупанты вынуждены передислоцировать свои силы в этом районе, их оборона может ослабнуть;

– в Пентагоне оценили тактику наступления ВСУ, назвав чудом то, что украинские защитники смогли загнать оккупантов в оборону, "учитывая состояние украинской армии на момент вторжения". Там заверили, что Штаты в дальнейшем намерены поддерживать Украину, чтобы она смогла вернуть свои территории.

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