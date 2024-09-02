ВСУ смогли остановить армию РФ на Донбассе: за последние сутки изменений линии фронта не зафиксировано – ISW

Российская террористическая армия продолжает наступление на востоке Украины с целью выхода на административные границы Донецкой области. В свою очередь украинские защитники держат оборону и не позволяют врагу сместить линию фронта.

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В течение суток 1 сентября подтвержденных изменений на линии фронта не было. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские войска за прошедшие сутки наступали в направлении Северска, но не добились никаких подтвержденных успехов. Министерство обороны РФ заявило 1 сентября, что оккупанты захватили Выемку (к юго-востоку от Северска), хотя аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этого заявления.

На этом участке фронта бои продолжались к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки; к востоку от Северска в районе Верхнокаменского; к юго-востоку от Северска в районе Выемки и Спорного; и к югу от Северска в районе Роздоловки и Звановки.

Также путинская армия наступает на Часов Яр. За 1 сентября враг не добился никаких подтвержденных успехов на этом направлении. Боевые действия продолжались на востоке Часового Яра; к северу от Часового Яра в районе Калиновки и на направлениях Майское и Марково; к востоку от Часового Яра в районе Ивановского; к югу от Часового Яра в районе Белой Горы; и к юго-востоку от Часового Яра в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

На Покровском направлении российские оккупанты атакуют к западу от Михайловки и в пределах центральной части Долиновки (оба к юго-востоку от Покровска). Российские пропагандисты утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Долиновки и достигли Желанного (к юго-востоку от Покровска), хотя ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений. Также бои продолжались к западу от Покровска в районе Гродовки, Воздвиженки, Зеленого Поля и Калиново, а также к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Мариновки, Михайловки, Красного Яра, Селидово и Карловки.

Напомним, 1 сентября на поле боя в Украине произошло 166 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Самым горячим направлением на передовой остается Покровское – враг активно атакует в районе Новогродовки.

Как сообщает OBOZ.UA, в разведке Британии заявили, что сухопутные войска России за последнюю неделю ускорили продвижение к Покровску. Однако темпы наступления могут замедляться, когда враг войдет в район жилой застройки города.

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