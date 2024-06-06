ВСУ смогут получить разрешение бить западным оружием еще по двум областям РФ: эксперт озвучил прогноз

Территории РФ, по которым Силы обороны Украины смогут наносить удары западным вооружениям, могут быть расширены еще на две области. Речь может идти о Курской и Ростовской области.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. "С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что если уж процесс пошел, дальше будет и Курская область, и Ростовская. Это однозначно хорошее начало", – спрогнозировал он.

По мнению эксперта, масштабные атаки на гражданские объекты в Харькове, повлекшие многочисленные жертвы и разрушения, стали причиной того, что западные союзники Украины приняли такое решение об отмене ограничений по применению их оружия в РФ.

"Этим разрешением бить по позициям, с которых атакуется Харьковская область и город Харьков, западные столицы вроде бы передают привет Путину – мы вынуждены сделать это, потому что вы обстреливаете Харьков, потому что вы открыли новый участок фронта на востоке, где до этого не было активных. боевых действий, потому что это эскалация конфликта", – объяснил Мельник.

Он добавил, что считает это решение одним из наиболее важных шагов союзников Украины за последнее время.

"Речь идет не об определенных технических моментах, об определении того, куда можно бить, а куда нет. Главное значение этого решения – эволюция позиции наших партнеров. Очередной шаг через собственные опасения, через собственные самоограничения сделан", – подчеркнул эксперт.

Читайте также полную версию интервью с Алексеем Мельником: "HIMARS передают Путину поздравления: за разрешением избивать по Белгородской области будут Курская и Ростовская".

Как писал OBOZ.UA, в Оперативно-тактической группировке "Харьков" сообщили, что на севере Харьковщины не утихают бои. Враг применяет практически весь имеющийся арсенал вооружений, включая авиацию и артиллерию.