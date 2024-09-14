ВСУ срывают планы наступления оккупантов: в Генштабе рассказали, что происходит на "нуле"

В Украине за неполные сутки 14 сентября (по состоянию на 16:00) произошло 83 боевых столкновения с оккупационной армией Российской Федерации. Самые горячие направления – Покровское и Кураховское.

Видео дня

Генеральный штаб Вооруженных сил в новой сводке сообщил, что "Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления". Информация обновлена на 16:00 субботы (934-е сутки полномасштабного вторжения).

Россияне продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Артиллерийские атаки пережили районы населенных пунктов Новая Гута, Грабовское, Волковка, Сопич, Уланово, Новодмитровка, Бачевск. Авиационные обстрелы – Новая Гута, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка.

На Харьковском направлении ВС РФ трижды штурмовали наши позиции в районе Волчанска.

Четыре раза враг атаковал на Купянском направлении, в направлении Лозовой и Синьковки. Одна атака отбита, три боестолкновения на 16:00 продолжались.

На Лиманском направлении атаки были в районах Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Серебрянки, Тернов. Всего с начала суток на этом направлении произошло 11 боев, пять еще продолжались. Ситуация контролируемая.

Противник в дальнейшем пытается прорвать украинскую оборону на Северском направлении, но получает жесткий отпор. Вблизи Верхнекаменского и Выемки оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения (одно боестолкновение еще не завершилось).

На Краматорском направлении захватчики совершили один штурм вблизи Андреевки.

На Торецком направлении количество российских атак увеличилось до шести. Враг при поддержке авиации атакует возле Торецка, где наши защитники отбили две атаки, Дружбы и Нелиповки, где уже отбиты четыре атакующих действия. Еще два боестолкновения продолжались. Подверглись ударам КАБами Константиновка, Клебан-Бык и Екатериновка, неуправляемыми авиационными ракетами – Дружба.

Россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил уже 23 атаки в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоторецкая, Гродовки, Красного Яра, Новогродовки и Мариновки. Силы обороны сдерживают напор и отбили 23 штурма противника, шесть боев еще продолжались.

На Кураховском направлении захватчик атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вблизи Селидового, Украинска, Красногоровки, Долиновки, Желанного Второго, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Продолжалось три боестолкновения возле Георгиевки и Константиновки.

На Времивском направлении наши Герои отразили две атаки в сторону Водяного и Золотой Нивы. Попытки продвинуться успехов противнику не принесли.

Пережили удары неуправляемыми авиационными ракетами населенные пункты Пятихатки и Лобковое на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

"Командование Вооруженных сил Украины принимает все необходимые меры по сдерживанию наступления противника и стабилизации обстановки", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс мог сделать больше для предотвращения российского вторжения в Украину. По его словам, предоставление оружия Киеву могло бы помочь избежать крупномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!