ВСУ срывают планы наступления России: в Генштабе рассказали, что происходит на передовой

В течение пятницы, 6 сентября, на всех направлениях фронта произошло 165 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг проявляет активность на Кураховском и Купянском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины два удара с применением шести ракет, 57 авиационных ударов с применением 61 КАБа, а также использовал для поражения 472 дрона-камикадзе.

В общей сложности враг совершил 2776 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении российские террористы четырежды штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцов и Волчанска.

На Купянском направлении враг 24 раза атаковал наши укрепления вблизи Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. К настоящему времени боестолкновения продолжаются в шести локациях.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки. До сих пор продолжается одна атака врага.

На Северском направлении наши войска остановили пять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спорного. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Спорного, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Григоровки, Часова Яра и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты в сутки девять раз штурмовали в районах Торецка и Нелиповки. Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в двух локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Сухой Балки.

На Покровском направлении противник интенсивно атакует украинских защитников. Враг совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, с начала суток наши воины ликвидировали 92 и ранили 195 оккупантов. Уничтожены танк, орудие и шесть автомобилей. Также повреждены девять вражеских авто и артиллерийская система захватчиков.

На Кураховском направлении тоже сложная ситуация, там насчитывается 41 боевое столкновение. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, в настоящее время ведутся девять боев.

На Времевском направлении сегодня агрессор восемь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Водяного и Старомайорска. Идет бой.

На Приднепровском направлении отбиты девять вражеских атак, противник успеха не имел.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Также продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ВСУ рассказали, что оккупационные войска России замедлили боевые действия в районе Покровска. Захватчики начали там подготовку к оборонным мерам.

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