ВСУ стабилизировались на Покровском направлении, но надо быть готовыми ко всему: интервью с Олегом Симорозом

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на самом горячем направлении фронта – Покровском, хотя российская оккупационная армия по-прежнему продолжает давить на украинские позиции. Противник де-факто оказался в ступоре, не имея успехов и существенных продвижений. Объявленное главой Кремля Владимиром Путиным трехдневное перемирие до "дня победы" является очередным розыгрышем, с которым не стоит считаться.

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Что будет дальше? Враг вероятно будет пытаться продвигаться, возможно, на новых участках фронта. Но для украинской армии крайне важно не только эффективно обороняться, но и наступать, ведь ни одна армия не выигрывала, постоянно находясь в обороне. Отечественный оборонно-промышленный комплекс должен быть загружен не на 40%, а на 100%, а общество должно осознать, что на победу должен работать каждый.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– По вашему мнению, каких действий агрессора можно ожидать после "сакральной" даты 9 мая, накануне которой он не достиг цели полной оккупации Донетчины? Предполагаете ли вы, что активность врага будет спадать?

– На многих участках у врага есть определенный ступор – отсутствие успехов, продвижений, улучшений. Это связано со многими факторами, с их потерями, с их проблемами. Но в первую очередь, с нашей работой – где-то по складам, где-то по логистике. И с улучшением наших линий обороны, фортификационных сооружений и боеспособности наших подразделений.

Но если мы возьмем то же Покровское направление, то там существенные изменения. К сожалению, в течение длительного времени там была тяжелая ситуация в плане стабилизации нашей обороны. Это продолжалось еще с Авдеевского направления. Сейчас это направление все равно остается тяжелым, враг очень давит, но уже можно говорить о стабилизации нашей обороны.

Сейчас будет очередной розыгрыш Путина с так называемым перемирием. Но это не просто авантюра. После срыва пасхального перемирия всерьез на это отвечать как-то неуместно. Зато, по моей информации, некоторые наши подразделения получают приказы об открытии огня только в ответ. Подобные приказы были и на Пасху. Это свидетельствует о том, что мы ложимся на эту риторику Путина. Вопрос, почему стрелять только в ответ, когда они сами не придерживаются этого перемирия?

Что будет дальше? Очевидно, это будут наступательные действия врага, ведь они декларируют полный захват Донецкой, Луганской областей, но не только. У них есть задача продвигаться дальше. Как это будет ложиться в контекст переговорного процесса и позиции США? Трудно сказать, потому что на самом деле Вашингтон неоднозначно реагирует на действия России, в том числе на фронте, в том числе в рамках ударов по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим гражданским городам. Поэтому не думаю, что в нынешних условиях для Путина это будет большой проблемой. Он будет продолжать эти действия. Нам надо быть готовыми абсолютно ко всему - и к наступательным действиям на существующих участках фронта, и к опасности открытия других направлений. Мы в состоянии войны. У нас более 1,5 тысячи километров фронта. Наша армия, наши резервы - мы должны быть готовы и сформированы.

Но здесь я настроен несколько скептически, поскольку, как сообщает украинское правительство, наш ВПК загружен на 40%. Это абсурд. Где-то в отдельных местах ситуация улучшается, но глобально есть целый ряд проблем, которые могут сыграть с нами злую шутку.

– По вашему мнению, какие меры должны быть предприняты на уровне государства в сложившейся ситуации?

– Нужна мобилизация всей страны. Мы должны делать все, чтобы наш военный был защищен и имел средства поражения. Потому что очень удобно сидеть на голове у пехотинца, наблюдать, как его сравнивают с землей и делать вид здесь какой-то гражданской жизни. Это абсолютно лицемерная уродливая позиция. Бесспорно, необходима 100-процентная загрузка оборонно-промышленного комплекса, активизация всех стратегических предприятий под государственным управлением, национализация всей стратегической отрасли.

И изменение подходов к формированию госбюджета. Потому что все, что было за последние четыре года - это налоговая кабала для нашего рабочего класса. Зато страна до сих пор не может дойти до прогрессивной шкалы налогообложения, по которой живут страны-лидеры мира, до адекватных налогов на роскошь. Основная ноша налоговой нагрузки в рамках работы оборонно-промышленного комплекса должна была бы лечь на крупные бизнесы.

– Несмотря на заявления кремлевских пропагандистов о полной "зачистке" Курщины, ВСУ продвинулись на новом участке. Считаете ли вы, что даже такие немасштабные действия украинской армии на территории врага все равно очень важны, что они сдерживают определенное количество армии противника?

– Я не буду комментировать Курскую операцию, потому что она сошла к выходу из наших основных рубежей. Но для нас это важно. Я бы не отделял Курщину от других участков фронта, ведь любое продвижение украинских войск сейчас для нас важно. Есть продвижение на Харьковщине в районе Липцов подразделения "Хартия" Нацгвардии.

Да, наши продвижения не такие большие, их нельзя назвать контрнаступлением. Это тактические действия. Но то, что мы демонстрируем возможность нашего войска, нашей пехоты продвигаться - это очень правильный признак, и такие действия нужно развивать. Потому что лучшая оборона против врага, который на твоей территории - это наступательные действия. Оборона важна, но наступать еще важнее. Тот, кто не проводит наступательных действий в войне, к сожалению, права на успех иметь не будет. Просто обороной войны не выигрываются.

– Неделю назад помощником Путина Патрушев заявил, что Одесса – "исторически русский город". Ранее он заявил, что в мировой геополитике недооценивается фактор силы и тому подобное. Другие пропагандисты часто вспоминают о "новороссии". Фактически Кремль намекает на то, что он нацелился также и на юг нашей страны. Как вы расцениваете угрозы, в частности, с учетом накопления вражеских войск на юге?

– Патрушеву я бы посоветовал меньше употреблять алкоголя. Пафос о "русском" городе Одессе - это, конечно, хорошо, но почему-то вы за более чем три года широкомасштабной войны приблизиться к нему не смогли. Расскажите, почему?

Думаю, наибольшее внимание здесь надо уделять Херсонщине, через который возможно потенциальное продвижение. Но есть еще Николаев, Херсон под нашим контролем, разграничение происходит по реке Днепр. Они говорят об Одессе, но посмотрите на расстоянии. Говорить можно много, но реальная история для них - исключительно по суше.

Давайте говорить откровенно: Россия потеряла инициативу в Черном море против страны, которая не имеет флота как такового, особенно после 2022 года, когда нам пришлось затопить определенные корабли, в частности, флагман "Гетман Сагайдачный". Зато мы показали, что масштабы Черного моря позволяют нам держать контроль за счет наземных противокорабельных систем, и мы ракетами можем потопить флагман черноморского флота "Москву". Мы провели очень большую работу, мы усилили также как воздушные, так и водные БПЛА.

Итак, враг не имеет возможности продвигаться своими средствами по Черному морю в сторону Украины. Вопрос десантирования или огневого контроля с кораблей в Одессу просто не стоит. Остается только путь по суше. Это Херсон, это Николаев, а от Николаева еще по прямой более 100 километров. Поэтому я бы не воспринимал всерьез слова Патрушева. Я бы больше говорил о готовности наших рубежей и ситуации на юге страны, на Херсонщине.