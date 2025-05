Силы обороны вновь продвинулись на Курщине: в ISW рассказали о ситуации. Карта

Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись через международную границу на юг поселка Теткино Курской области РФ. Это произошло на фоне заявлений страны-агрессора о "зачистке" региона от присутствия украинских сил.

ВСУ же и в дальнейшем продолжают ограниченные атаки в этом районе, тогда как российские милитаристы пытаются преуменьшить их успехи, распространяя новости о якобы успехах ВС РФ. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 мая, показали, как российские войска осуществляют авиаудар по зданию в южной части Теткино (к юго-западу от поселка Глушково).

"Это свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, захватили позиции в Теткино", – предположили аналитики.

Они пересказали сообщения российских провоенных блогеров, в которых те жаловались, что ВСУ захватили территорию около двух улиц в южной части поселка. По состоянию на 7 мая те указывали, что украинские войска удерживают позиции в населенном пункте.

Однако некоторые российские пропагандисты пытались преуменьшить успехи Сил обороны, утверждая, что российские войска (в частности подразделения 56-го воздушно-десантного полка, 7-й дивизия ВДВ) "выбили украинские войска из Теткино".

Также они заявляли, что 7 мая ВС РФ "удалось отбить" ограниченные украинские механизированные атаки на этот поселок и Новый Путь (к востоку от Теткино вдоль международной границы). Однако они признали, что украинские войска продолжают использовать технику для разминирования для создания путей через российские минные поля в этом районе. Один милитарист даже указал, что ВСУ захватили Новый Путь, но другие его коллеги утверждали, якобы армии РФ удалось "отбить" украинские атаки в этом районе.

По данным ISW, пока нет геолокационных видеозаписей, которые бы показали детали боев вблизи поселка Новый Путь. Известно, что украинские атаки в районе Теткино пытаются отбивать подразделения российской 98-й дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал достижения Курской операции ВСУ, которая длится уже девять месяцев и стала примером нестандартной и успешной военной кампании. Силам обороны удалось добиться большинства своих целей, в частности сорвать планы россиян по наступлению на Сумщину и Харьковщину и создать "буферную зону" вдоль северной границы.

