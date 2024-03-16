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ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Иванна Шепель
War
3 минуты
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ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции на восточном берегу Херсонской области. Также Вооруженные силы Украины контролируют высоты северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретиного, что затрудняет продвижение оккупантов в этом районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Также аналитики сообщают, что недавно российские войска совершили продвижение в западной части Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что части российского 247-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) недавно совершили продвижение к северу и северо-западу от Вербового. Украинские и российские источники также сообщали о том, что позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и Вербового.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись северо-восточнее Купянска, где продолжаются позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 15 марта.

На геолокационных снимках, опубликованных 14 марта, можно увидеть, что российские войска недавно продолжили свое продвижение к востоку от Синьковки (находящейся к северо-востоку от Купянска).

По информации ISW, также продолжались позиционные бои под Бахмутом 15 марта, но официальные изменения на линии фронта не были зафиксированы.

Командир одного из украинских батальонов, действующий в районе Бахмута, заявил, что украинские войска оттеснили оккупантов с неустановленных позиций на Бахмутском направлении, и что российские войска не захватили новые позиции вокруг Ивановского за последние полторы недели.

Также наблюдались позиционные бои северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки (21 км северо-восточнее Бахмута) и Раздолевки; северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута близ Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута в Нью-Йорке.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки, на фоне позиционных боев в этом районе 15 марта.

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 марта, показано, что российские войска недавно вышли на запад в районе Бердичев (северо-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер сообщил, что украинские силы контролируют высоты северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение российских войск в этом районе. Он также отметил, что украинские механизированные операции под Бердичами создают проблемы для атак российских войск.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев и Семеновки; к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького; юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

15 марта происходили позиционные бои на западе и юго-западе от Донецка, хотя изменения на линии фронта не были подтверждены.

В районе Красногоровки и Георгиевки к западу от Донецка и в районе Новомихайловки, Победы и Водяного к юго-западу от города продолжались позиционные бои.

Также 15 марта продолжились бои в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Юго-восточнее Великой Новоселки в районе Новодонецкого, Шевченковского и Владимировки, а также к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного также происходили бои.

По состоянию на 15 марта, украинские войска продолжали удерживать свои позиции на левом берегу Херсонской области неподалеку от Крынок, где продолжались позиционные бои.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW
ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW
ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Ранее в Гештабе сообщили, что российская террористическая армия продолжает атаковать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В течение 15 марта произошло 78 боевых столкновений. Интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

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