ВСУ удерживают позиции на левобережье Херсона, на ряде направлений фронта продолжаются позиционные бои: анализ ISW

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции на восточном берегу Херсонской области. Также Вооруженные силы Украины контролируют высоты северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретиного, что затрудняет продвижение оккупантов в этом районе.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Также аналитики сообщают, что недавно российские войска совершили продвижение в западной части Запорожской области.

Геолокационные данные, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что части российского 247-го воздушно-десантного полка (7-й дивизии ВДВ) недавно совершили продвижение к северу и северо-западу от Вербового. Украинские и российские источники также сообщали о том, что позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и Вербового.

Российские войска недавно незначительно продвинулись северо-восточнее Купянска, где продолжаются позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 15 марта.

На геолокационных снимках, опубликованных 14 марта, можно увидеть, что российские войска недавно продолжили свое продвижение к востоку от Синьковки (находящейся к северо-востоку от Купянска).

По информации ISW, также продолжались позиционные бои под Бахмутом 15 марта, но официальные изменения на линии фронта не были зафиксированы.

Командир одного из украинских батальонов, действующий в районе Бахмута, заявил, что украинские войска оттеснили оккупантов с неустановленных позиций на Бахмутском направлении, и что российские войска не захватили новые позиции вокруг Ивановского за последние полторы недели.

Также наблюдались позиционные бои северо-восточнее Бахмута в районе Белогоровки (21 км северо-восточнее Бахмута) и Раздолевки; северо-западнее Бахмута в районе Богдановки; к западу от Бахмута близ Ивановского; юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута в Нью-Йорке.

Российские войска продвинулись северо-западнее Авдеевки, на фоне позиционных боев в этом районе 15 марта.

На геолокационных кадрах, опубликованных 13 марта, показано, что российские войска недавно вышли на запад в районе Бердичев (северо-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер сообщил, что украинские силы контролируют высоты северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение российских войск в этом районе. Он также отметил, что украинские механизированные операции под Бердичами создают проблемы для атак российских войск.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердичев и Семеновки; к западу от Авдеевки в районе Орловки и Тоненького; юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

15 марта происходили позиционные бои на западе и юго-западе от Донецка, хотя изменения на линии фронта не были подтверждены.

В районе Красногоровки и Георгиевки к западу от Донецка и в районе Новомихайловки, Победы и Водяного к юго-западу от города продолжались позиционные бои.

Также 15 марта продолжились бои в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Юго-восточнее Великой Новоселки в районе Новодонецкого, Шевченковского и Владимировки, а также к югу от Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного также происходили бои.

По состоянию на 15 марта, украинские войска продолжали удерживать свои позиции на левом берегу Херсонской области неподалеку от Крынок, где продолжались позиционные бои.

Ранее в Гештабе сообщили, что российская террористическая армия продолжает атаковать на разных участках фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В течение 15 марта произошло 78 боевых столкновений. Интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлениях.