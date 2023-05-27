ВСУ уничтожают один столп власти Путина, второй падает сам. Что показали рейды в Белгород. Интервью с Крамаровым

Рейды "диверсантов" – российских добровольцев в составе ВСУ – в приграничную с Украиной Белгородскую область России продемонстрировали, что карательная машина страны-агрессора, силовики, оказалась неспособной к действиям в ситуации реальной угрозы. Она является одним из не слишком надежных столпов, на которых держится путинский режим в РФ.

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Участие украинских Сил обороны в процессе освобождения России от диктаторского режима не целесообразно. Однако они методически уничтожают второй столп Кремля – его оккупационную армию, в частности, в Бахмуте. Враг исчерпывает свои резервы и постепенно создает условия для ВСУ, которые могут вклиниться в его оборону и пойти в наступление. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– Считаете ли вы, что рейды, подобные проводимым российскими добровольцами в составе ВСУ в Белгородской области РФ, могут быть и в других приграничных регионах страны-агрессора? Насколько это целесообразно сугубо с военной точки зрения? Например, для того чтобы отвлечь силы врага накануне контрнаступления украинской армии?

– Уже есть информация о том, что враг будет перебрасывать часть своих войск с временно оккупированной территории Украины на приграничные территории РФ. Как я понимаю, это будет Курская, Брянская и Белгородская области.

События последних 48 часов (интервью записывалось 24 мая. – Ред.) показали, что органы, которые должны обеспечивать правопорядок, целостность границы, вооруженные силы, которые должны быстро реагировать на вызовы вооруженной агрессии, оказались абсолютно инертными. В национальной гвардии России большая численность, тем не менее, мы видим, что они ждали больше суток, пока подтянутся какие-то регулярные войска.

Причем они выложили абсолютно картонное видео, что якобы генерал лично управляет проездом БМП. С военной точки зрения это смешно. Также хочу обратить внимание, что генерал Лапин был в форме, не уставной в российской армии.

Эта ситуация была очень показательна. При том, что она еще не завершилась. Бойцы добровольческих формирований, состоящие из россиян, декларирующих своей целью освобождение России от путинского режима, продолжают выкладывать фото и видеодоказательства их боевой работы на территории РФ. И это продолжается.

Также появляется пока что не подтвержденная информация и о том, что подобные группы начали заходить на территорию Курской области. Эта ситуация не достигла конца.

Любая диктатура опирается прежде всего на свой карательный аппарат – полиция, нацгвардия, ОМОН и т.д. И они демонстрируют свою полную неспособность сопротивления не только людям с оружием, но даже с флагами в руках. Следовательно, есть все основания прогнозировать, что сопротивление может добиться успеха.

Если есть часть населения России, желающая приобщиться к этому процессу, то им показали, что все предпосылки для успеха у них есть.

– Представитель Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в войне уже произошел переломный момент. По его словам, главная стратегическая цель России на сегодняшний день – сохраниться в нынешних границах. Считаете ли вы, что сегодня Украина может представлять столь большую угрозу для страны-агрессора, что та может потерять определенные регионы? Может ли это стать целью номер один украинской армии?

– Сугубо военная плоскость заключается в том, что до сих пор очень большая часть нашей территории находится под оккупацией. По разным оценкам, здесь враг имеет около 400 тысяч человек личного состава плюс большое количество техники. Как показали рейды, совершаемые на территорию противника, действительно все боеспособное, что есть в РФ, находится на временно оккупированной территории Украины. Что на их территории собственных резервов у них практически нет.

Основная задача всех наших Сил обороны – это именно деоккупация. Мы не страна-агрессор. И объяснять нашему обществу, почему наши солдаты должны участвовать и гибнуть в каких-то битвах, чтобы спровоцировать Россию к развалу, мне кажется некорректным.

Вопрос в том, что своими победами, в сущности, уничтожением российской армии выпадает один из важных столпов, на которых держится власть в России. Второй их столп, внутренний карательный аппарат также демонстрирует свою недееспособность. Не будем также забывать о сильном санкционном и политическом давлении на Россию. Следовательно, в совокупности все эти факторы могут запустить в РФ децентрализационные процессы. Это и регионы Кавказа, и востока, и так далее.

– Последний вопрос – относительно перспектив контрнаступления и того, что происходит сейчас в Бахмуте. Предполагаете ли вы, что именно Бахмут может стать той точкой приложения усилий украинской армии, которая станет основной в ходе контрнаступления? Или это нецелесообразно с военной точки зрения?

– Окончательный план и главное направление нашего контрнаступления, возможно, где-то и дискутируется, возможно, есть несколько планов. Но это зависит от множества факторов. В частности, я более чем уверен, что эти рейды, которые проходят в Белгородской области, в том числе дают много дополнительного аналитического и разведывательного материала, который также будет дополнительно учтен во время нашего наступления.

Учитываем также тот факт, что мы продолжаем накапливать западную технику, бронетехнику, боекомплект для всей ракетной артиллерии и бронетехники. Плюс мы видим, как активно начала двигаться вся эта история с предоставлением нам тактической авиации, истребителей F-16, которые также могут очень пригодиться. Мы видим, что сроки, озвученные еще месяц-полтора назад, начали стремительно сокращаться. Мой прогноз – мы сможем начать использовать такое вооружение до конца лета.

Итак, сухая логика. Если сейчас на территории нашего государства находится около 400 тысяч личного состава армии России, если по данным американской разведки, в боях за Бахмут они потеряли 100 тысяч, то нельзя сказать, что они взяли этот город. Они просто полностью разрушили город. Теперь там образовалась большая серая зона. И на это враг потратил 25% от той численности войск, которая у них сейчас. Уже не говоря о количестве потерянной ими техники.

Здесь противник исчерпывает резервы, плюс, как они говорят, им нужно перебрасывать силы из Бахмута на какую-то приграничную территорию. Соответственно, в совокупности эти факторы могут привести к тому, что на определенном участке фронта – Бахмутское, Донецкое направление – они иссякнут настолько, что создадутся хорошие предпосылки для того, чтобы, подтянув резервы, ВСУ вклинились в оборону противника и продолжили свое движение.