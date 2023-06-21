ВСУ уничтожили до 130 танковых батальонов оккупантов за 16 месяцев великой войны – Минобороны

ВСУ с каждым днем умножают потери врага как в живой силе, так и в технике. За 16 месяцев полномасштабной войны в Украине защитникам удалось уничтожить около 130 танковых батальонов захватчиков.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. С начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла более 4000 танков.

"Каждый уничтоженный вражеский танк – шаг к нашей победе", – добавили в министерстве.

Отметим, что только за минувшие сутки защитники уничтожили еще 9 танков оккупанта. Также было ликвидировано 540 человек личного состава. Всего за время Великой войны было уничтожено 222 000 солдат армии РФ.

Кроме того, всего было уничтожено: 7771 боевую бронемашину; 3920 артиллерийских систем; 615 РСЗО, 375 средств ПВО; 314 самолетов; 306 вертолетов; 3428 БПЛА оперативно-тактического уровня; 6667 единиц автомобильной техники и автоцистерн; 539 единиц специальной техники; 1214 крылатых ракет; 18 кораблей/катеров.

Ранее сообщалось. что аэроразведка пограничников усыпала оккупантам под Бахмутом. Удары пришлись к блиндажу. Операторы ГНСУ сбросили оккупантам несколько "вогов", и те окончательно успокоились.

Как сообщал OBOZREVATEL, на южном направлении воины ССО Украины вошли с тыла в российские окопы и ликвидировали 10 захватчиков. Оккупантам давали шанс сдаться в плен, но те начали сопротивление, поэтому их потерпела смерть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!