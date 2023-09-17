ВСУ уничтожили путинские С-400, Китай и Индия напряглись. Интервью с офицером Крамаровым о критических потерях врага

До недавнего времени российские системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф" считались самыми мощными в мире. Впрочем, последние события показали, что это совсем не так. Вблизи Евпатории украинские Силы обороны успешно уничтожили такую установку, а чуть раньше нанесли ущерб другой, установленной на мысе Тарханкут. Во время этой операции Украина фактически показала беспрецедентный результат и пример, которого еще не знал мир.

Из-за этого страна-оккупант Россия несет колоссальные материальные и имиджевые потери. Так, один комплекс С-400 стоит 1,2 миллиарда долларов. У РФ их закупают Китай и Индия, и последние события заставляют их волноваться – стоило ли так тратиться на системы ПВО, которые так легко можно уничтожить? Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

– 14 сентября вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская система ПВО С-400 "Триумф". Ранее успешный удар по С-400 был нанесен в районе мыса Тарханкут. Как вы оцениваете эти действия?

– Здесь вопрос о масштабах уничтожения. На мысе Тарханкут была уничтожена радиолокационная радиостанция. По разным данным, было уничтожено от двух до четырех пусковых установок. Здесь же фактически был полностью развернут дивизион комплекса С-400 стоимостью 1,2 млрд долларов, станции наблюдения, транспортно-заряжающие машины.

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Это был зенитно-ракетный дивизион, охранявший очень важный объект стратегического значения, находившийся в Евпатории – склад с боеприпасами. На нем, в частности, хранятся ракеты разных типов, включая ракеты С-300 и С-400. Следовательно, по нему был нанесен удар.

Удар был комбинированным. Первоначально беспилотными летательными аппаратами были уничтожены средства наблюдения. Это вполне возможно, ведь малозаметный БПЛА может спокойно нанести достаточно значительное поражение радиолокационной станции. В общем, это конструкция довольно чувствительная, довольно нежная. Следовательно, она была повреждена, после чего сам комплекс был "ослеплен" и был нанесен удар.

Сообщается о многих взрывах. Скорее всего, боекомплект сдетонировал. Причем там находились, в частности, и пусковые установки С-300, которые также могут управляться командным пунктом из дивизиона С-400. То есть, они могут объединяться в одну систему.

Такое поражение фактически беспрецедентно. Потому что во второй фазе операции был нанесен удар с применением украинской крылатой ракеты. Скорее всего, это модернизированный "Нептун". Соответственно, крылатая ракета является эталонной целью для таких комплексов.

У С-400 есть проблемы с обнаружением и поражением наших ракет. Возможно, сыграло роль удачное сочетание дронов и крылатых ракет. Это огромная потеря страны-оккупанта – как материальная, 1,2 миллиарда долларов, так и колоссальный репутационный риск. Ведь, как мне известно, этот факт очень обеспокоил Китай и Индию, закупавшие эти комплексы С-400 в России.

– Действительно, еще до широкомасштабного вторжения "Триумфами" пугали детей. Считалось, что это сверхсовременное, сверхмощное оружие России. Оказалось, что это не так. Но сколько таких комплексов в общем есть у врага? Можно ли сказать, что возможности украинской армии настолько усилились, что теоретически весь запас "Триумфов" может быть уничтожен?

– Весь запас уничтожить мы не можем, потому что многие из них используются до сих пор в глубине России для прикрытия определенных стратегических объектов. Но относительно тех, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, мы показываем достаточно неплохой потенциал по их уничтожению. Прежде всего, во временно оккупированном Крыму, где мы прореживаем систему ПВО врага из западной части полуострова. Это абсолютно логично, ведь есть подозрения, что таким образом мы пробиваем коридор через щит ПВО противника для других наших типов вооружения.

Сколько в общем есть пусковых установок, сказать сложно. Один комплекс с командным пунктом, с радиолокационной станцией может идти с 4-12 пусковыми установками. Сообщалось, что с момента принятия С-400 на вооружение российской армии было произведено и поставлено более 480 пусковых установок.

Так что пусковых установок много, но с такими массированными потерями враг будет испытывать их дефицит на территории Украины. У России очень обширная территория. Они не могут просто все снять и перебросить сюда. Вся их территория и так не слишком хорошо прикрыта, мягко говоря.

Есть вопросы по эффективности С-400 против крылатой ракеты, которая может лететь достаточно низко и совершать атаку, например, с моря. "Триумф" здесь показывал себя не слишком эффективным. Так, в 2017 году был нанесен удар ракетами Tomahawk по российскому военному аэродрому в Сирии. Там якобы работали в комбинации комплекс С-400 "Панцирь" С1. При этом они пропустили 18 из 18 ракет.

– Вопрос по Черноморскому флоту. 14 сентября оккупационные власти заявили об очередной атаке на ЧФ со стороны Украины с применением надводных беспилотников. Это далеко не первая и надеемся далеко не последняя такая атака. Как вы можете оценить потери флота оккупанта за последнее время? Речь идет о катерах, о патрульном корабле "Сергей Котов". Можем ли мы надеяться, что наши успехи в уничтожении Черноморского флота будут еще большими?

– Я думаю, наши успехи сейчас зависят только от того, насколько мы сможем масштабировать наше производство морских дронов. Понятно, что они есть в разных модификациях. Они могут нести в зависимости от дальности действия боевую часть от 100 до 450 килограммов. Это очень эффективное оружие. Насколько известно, в качестве основы боевой части в них используют авиационную бомбу ФАБ-100 или ФАБ-250.

Если таковая боевая часть с морским дроном, условно, прилетает в боковую часть корпуса хоть какого корабля, то ему, обычно, будут нанесены критические потери.

По сообщению Департамента стратегических коммуникаций ВСУ, 14 сентября был нанесен ущерб сразу двум новейшим кораблям России, так называемым патрульным кораблям. Эти корабли закладывались в проект в 2016 году и были введены в эксплуатацию в 2019–2021 годах. Были спущены на воду первые три корабля. Четвертый должен был быть спущен на воду в 2022 году, всего их должно было быть шесть для всего флота.

Можно сказать, что частично это уникальный корабль, потому что при том, что речь идет о легком патрульном корабле, на нем находится зенитная установка Тор-М2КМ, специальная модификация зенитной установки для прикрытия кораблей от различных типов беспилотников, в том числе разведывательных или ударных.

Как сообщалось, теоретически рассматривалась возможность установки на эти корабли даже пусковых установок "Калибров" на 2 или 4 ракеты. Но пока это рассматривается как потенциальная технология.

Таким образом, я считаю, что это более чем хороший результат. Фактически Украина – первое государство в истории, которое, не имея ни одного торпедоносца, смогло поразить подлодку ("Ростов-на-Дону" в Севастополе, – Ред.), пусть и в сухом доке. Плюс также в сухом доке потоплен второй тяжелый десантный корабль ("Минск", – Ред.). Видно, что вся надстройка, находящаяся над палубой, просто снесена вдребезги.

"Минск" – уже второй после "Оленегорского горняка". Россияне использовали их для логистики, для сообщения Новороссийска с портами, в частности, с портом в Керчи. Пытались даже проходить в порт Мариуполя. Они доставляли грузы военного назначения. Это тоже значительная потеря для врага. Тем более что другие десантные военные корабли они сейчас не могут проводить через пролив Босфор.

Более того, корабли проекта "Минск" – это корабли, которые закладывались на верфи в Гданьске еще в 1983 году при Советском Союзе. Сейчас Россия не может строить подобные корабли. Следовательно, это потеря безвозвратная. А подлодка, которая является носителем "Калибров" – это тоже очень весомая потеря. В общем, перспективы россиян восстанавливать такие большие дорогие проекты можно оценивать критически.