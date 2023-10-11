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Денис Пятигорец
Денис Пятигорец
Волонтер

Блог | ВСУ уничтожили целый полк оккупантов. Атака врага была самой массовой со времен штурма Бахмута

ВСУ уничтожили целый полк оккупантов. Атака врага была самой массовой со времен штурма Бахмута

Вчора на Східному фронті був лютий треш. Під@ри вирішили сходити в атаку по всій лінії. Основний удар з піхотою, технікою, артою та літачками прийшовся на Авдіївський напрямок. Вже дуже сильно кортіло під@рам оточити наші війська, з якими вони не можуть нічого зробити з самого початку війни.

Далі був удар на Куп’янському напрямку, і до комплекту на Бахмутському. На Запорізькому щось вони пробували, але дуже швидко закінчились.

Отже. Що ми маємо на сьогодні. Доволі сухий коментар від Генштабу про "атаки відбиті, на Авдіївському напрямку під@ри захопили невелику територію, яка суттєво не впливає на обороноздатність наших військ на тому напрямку".

Але, якщо почитати пости військових, глянути відео з дронів де під@ри пруть як таргани, та глянути на під@рські втрати за вчора, то стає очевидним два факти:

1. Атака була наймасовіша з часів штурму Бахмута;

2. Наші билися як леви та дали на стільки потужної П@ЗДИ ворогу, що він ще не швидко оговтається після такого.

А тепер ви лише вдумайтесь в цифри! Під час вчорашнього штурму під@ри втратили:

Видео дня

19 артсистем! (Слава нашій контрбатарейці)

19 БПЛА розвідника, які корегували вогонь їхньої арти

34 танки!

91 бойових броньованих машин!!!

24 одиниці іншої техніки

Та ще й один літак.

Тільки уявіть – наші ТИТАНИ за ОДИН ДЕНЬ спалили 125 одиниць техніки ворога! (танки та БТР з БМП)

СТО ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ ОДИНИЦЬ!!!

Втрати в живій силі 820 штук. І це тільки двохсоті. Мінімум на три треба помножити, щоб отримати ще 2400 поранених. І це мінімум, бо наші працювали в тому числі касетними боєприпасами, які у відкритому полі значно збільшують кількість уражених.

А це ще не рахуючи, скільки вчора під@ари задвохсотили своїх, які не хтіли йти на штурм. А самі такі скиглення були від них в соцмережах. Та й медевак в них повна шляпа, тож значна кількість їх трьохсотих напевно вже двохсоті.

Тобто наші вчора знищили ЦІЛИЙ ПОЛК!!! З технікою та особовим складом!

ПОЛК! За один день! ПОЛК!

шайгу, гєрасімов, шо с єб@лом???

ВИ ТІЛЬКИ УЯВІТЬ, НА СКІЛЬКИ КРУТІ НАШІ ХЛОПЦІ!!!

Слава нашим воїнам!

Слава, та низькій уклін!

І світла пам'ять тим, хто поклав своє життя за нашу свободу!

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