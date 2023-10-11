Вчора на Східному фронті був лютий треш. Під@ри вирішили сходити в атаку по всій лінії. Основний удар з піхотою, технікою, артою та літачками прийшовся на Авдіївський напрямок. Вже дуже сильно кортіло під@рам оточити наші війська, з якими вони не можуть нічого зробити з самого початку війни.

Далі був удар на Куп’янському напрямку, і до комплекту на Бахмутському. На Запорізькому щось вони пробували, але дуже швидко закінчились.

Отже. Що ми маємо на сьогодні. Доволі сухий коментар від Генштабу про "атаки відбиті, на Авдіївському напрямку під@ри захопили невелику територію, яка суттєво не впливає на обороноздатність наших військ на тому напрямку".

Але, якщо почитати пости військових, глянути відео з дронів де під@ри пруть як таргани, та глянути на під@рські втрати за вчора, то стає очевидним два факти:

1. Атака була наймасовіша з часів штурму Бахмута;

2. Наші билися як леви та дали на стільки потужної П@ЗДИ ворогу, що він ще не швидко оговтається після такого.

А тепер ви лише вдумайтесь в цифри! Під час вчорашнього штурму під@ри втратили:

Видео дня

19 артсистем! (Слава нашій контрбатарейці)

19 БПЛА розвідника, які корегували вогонь їхньої арти

34 танки!

91 бойових броньованих машин!!!

24 одиниці іншої техніки

Та ще й один літак.

Тільки уявіть – наші ТИТАНИ за ОДИН ДЕНЬ спалили 125 одиниць техніки ворога! (танки та БТР з БМП)

СТО ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ ОДИНИЦЬ!!!

Втрати в живій силі 820 штук. І це тільки двохсоті. Мінімум на три треба помножити, щоб отримати ще 2400 поранених. І це мінімум, бо наші працювали в тому числі касетними боєприпасами, які у відкритому полі значно збільшують кількість уражених.

А це ще не рахуючи, скільки вчора під@ари задвохсотили своїх, які не хтіли йти на штурм. А самі такі скиглення були від них в соцмережах. Та й медевак в них повна шляпа, тож значна кількість їх трьохсотих напевно вже двохсоті.

Тобто наші вчора знищили ЦІЛИЙ ПОЛК!!! З технікою та особовим складом!

ПОЛК! За один день! ПОЛК!

шайгу, гєрасімов, шо с єб@лом???

ВИ ТІЛЬКИ УЯВІТЬ, НА СКІЛЬКИ КРУТІ НАШІ ХЛОПЦІ!!!

Слава нашим воїнам!

Слава, та низькій уклін!

І світла пам'ять тим, хто поклав своє життя за нашу свободу!