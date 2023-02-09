ВСУ уничтожили в Луганской области вражеский ''Терминатор'', который пропагандисты Путина называли ''уникальным''. Фото

Украинские воины уничтожили в Луганской области новейшую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор". Ее российская пропаганда успела окрестить "уникальной".

Видео дня

Самое интересное, что под Кременной ликвидирован именно тот "Терминатор", который российские пропагандисты снимали в своем сюжете и который, по их словам, "невозможно уничтожить". Фото сожженной машины показал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Терминатор больше не вернется. Недавно орки на своем главном пропагандистском раша ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить….почти. На фото от луганских защитников – именно тот "Терминатор" с р*шистского видео, именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о "заразе", – отметил Гайдай.

Он показал фотографии уничтоженного украинскими воинами "неуничтожаемого" "Терминатора". Фото сделано до удара, когда машина уже была объята пламенем, а также зафиксирована уже сгоревшая техника.

По словам Гайдая, ликвидирован российский "Терминатор" неподалеку от Кременной в Луганской области.

"Кременские леса страшны…особенно для настоящей российской заразы. Говорите: не тонет, не горит "Терминатор"? Слава украинским защитникам!" – написал глава Луганской ОВА.

Впоследствии общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент уничтожения вражеского "Терминатора".

"Украинские военные уничтожили редкую и аналоговую российскую БМП Терминатор, которой только недавно оккупанты кичились. Всего таких на вооружении армии "россии" есть более десятка единиц. Или было", - написал Стерненко.

По данным портала "Милитарный" вражескую машину поддержки танков "Терминатор" украинские воины уничтожили впервые.

БМПТ "Терминатор" – многоцелевая защищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки. Она предназначена для противодействия легкобронированным целям, танкам, БМП и вертолетам. На "Терминаторе" установлены две пушки калибра 30 мм, крупнокалиберный пулемет, а также противотанковый комплекм "Атака-Т". Экипаж – пять человек.

И если утверждение пропаганды о якобы неуязвимости "Терминатора" украинские воины опровергли, то информация об ее уникальности, а точнее – редкой встречаемости – соответствует действительности. В настоящее время точно известно о передаче в 2020 году только 8 единиц этого типа бронетехники, они стоят на вооружении 90-й танковой дивизии ВС РФ.

В общей сложности контракт на производство 12 единиц с предприятием "Уралвагонзавод" был подписан еще в 2017-ом, однако, судя по всему, в войска доехали не все законтрактованные "Терминаторы".

Напомним, накануне ВСУ ликвидировали за сутки 910 оккупантов. Безвозвратные потери РФ в живой силе к утру 9 февраля достигли 135 010 военнослужащих.

Также украинские воины сбили 6 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня, которые вели воздушную разведку и уничтожили четыре средства ПВО, два танка и два РСЗО.