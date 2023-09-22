ВСУ уничтожили за сутки 480 оккупантов, 40 систем артиллерии и шесть танков РФ

Силы обороны Украины продолжают уничтожать в боях оккупантов из РФ, вторгшихся в нашу страну 576 суток назад. За это время они проредили вражескую армию как минимум на 274 950 военных и тысячи ее танков, артсистем, а еще сотни самолетов и корабли.

В частности, в течение 21 сентября на фронте было ликвидировано около 480 захватчиков. Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне к этому списку добавилось 125 единиц сожженной российской техники и вооружения, среди которых 40 артиллерийских систем (всех 6177), восемь ББМ (8891) и шесть танков (4644).

Также воины обезвредили четыре реактивных системы залпового огня (всего 785), 20 единиц автотехники и автоцистерн (8690), одну – спецтехники (912) оккупантов.

В небе было сбито восемь дронов оперативно-тактического уровня (4858) и 38 российских крылатых ракет (1517).

С начала вторжения вражеских сил их также лишили 528 средств противовоздушной обороны, 316 вертолетов и 315 самолетов, 20 кораблей и катеров, одной подводной лодки. Данные о потерях ВС РФ в войне против Украины постоянно уточняются.

Видео дня

Напомним: минувшей ночью защитники неба Украины отбили массированную российскую атаку на ряд регионов. Сперва отмечалось, что силами ПВО было уничтожено 36 из 43 крылатых ракет, причем более 20 – над Киевщиной. К сожалению, были попадания в других областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках совместной операции 21 сентября бойцы СБУ и ВМС ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому "Саки" в Крыму. Там размещалось не менее 12 боевых самолетов ВС РФ. Известно, что вражеский объект получил серьезные повреждения.

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