ВСУ успешно отбили атаки россиян на Донбассе и продолжают контрнаступление на Мелитополь: произошло 24 боевых столкновения – Генштаб

По состоянию на 8 сентября Силы обороны совершили 24 боевых столкновения с захватчиками. Наши войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Роботиного, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, традиционно опубликовав сводку боевых действий на Facebook. Однако противник не отступает, надеясь получить превосходство за счет ударов по населенным пунктам, причиняя ущерб гражданским населению и инфраструктуре.

"Оккупанты нанесли 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Угроза ракетной атаки остается высокой для всей Украины", – подчеркнули в штабе украинской армии.

Также на протяжении дня активность со стороны захватнических войск была следующей:

на Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеровка, Табаевка Харьковской области;

на Лиманском Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов недалеко от Белогоровки Луганской области, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Спорное, Раздолевка, Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг нанес авиационный рядом возле Белой Горы Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Времен Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области;

на Авдеевском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки наши защитники отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов неподалеку от Урожайного, Старомайорского и Новодаровки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

на Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Омельника, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Левадное, Малая Токмачка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области;

на Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого, Одрадокаменки, Бургунки, Томиной Балки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Огромному, Томину Балку Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон находит довольно эффективным и результативным продвижение Сил обороны на фронте в ходе контрнаступления. В этом им немало способствует тяжелая бронетехника и оружие от западных партнеров, которые украинская армия умело применяет на практике.