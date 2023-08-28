ВСУ успешно отразили атаки россиян на Марьинском направлении и продолжают контрнаступление: произошло 26 боевых столкновений – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают проводить контрнаступательные действия на юге, в частности, на Мелитопольском направлении. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На Марьинском направлении на Донетчине Силы обороны сдерживают наступление российских оккупационных войск.

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Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за понедельник, 28 августа, опубликованной в Facebook. За последние сутки по всей линии фронта произошло 26 боевых столкновений. Войска РФ продолжают обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты, терроризируя гражданское население.

Восток

Так, на Марьинском направлении противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Из артиллерии россияне обстреляли населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Екатериновка.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. Также на этом участке от вражеских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Приволье, Григорьевка, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ атаковали авиацией район Авдеевки, из артиллерии и минометов обстреляли Александрополь, Новокалиново, Авдеевку, Северное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. Также от обстрелов из артиллерии противника пострадали Угледар, Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области.

Юг

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Работино и Новоданиловки Запорожской области. Из артиллерии они обстреляли более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области. От вражеских атак также снова пострадали Херсон, Садовое Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Харьковщина и север

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Поповки и Славгорода Сумской области, из минометов и артиллерии россияне обстреляли более 20 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Камень Черниговской области; Волфино, Бояро-Лежачи, Поповка, Стукаловка Сумской области и Малая Волчья, Охримовка, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области. Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Кисловка, Колодязное, Берестовое Харьковской области.

Потери РФ за сутки

Авиация Вооруженных сил Украины в течение этого дня нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один – по пункту управления и три – по зенитным ракетным комплексам войск РФ.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и артиллерийское средство на огневой позиции противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном россиянами Энергодаре 28 августа произошел взрыв в штабе ОМОН. В результате операции местного движения сопротивления, координированного Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, была поражена импровизированная "казарма" спецподразделения российской национальной гвардии "Ахмат-1".

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