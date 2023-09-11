ВСУ успешно отразили атаки россиян на пяти направлениях и продолжают контрнаступление: произошло более 20 боевых столкновений – Генштаб

По состоянию на пятьсот шестьдесят пятые сутки российской войны в Украине Вооруженные силы нашей страны успешно отразили атаки оккупантов на пяти направлениях. Защитники продолжают контрнаступление. В течение 11 сентября они вступили в 20 боевых столкновений с врагом.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 11 сентября. Отмечается, что враг и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА Shahed-136/131. Противовоздушной обороной было уничтожено 12 вражеских шахедов. В общей сложности враг нанес 10 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов по реактивным системам залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – заявили в Генштабе.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Нововасиловке, Зноб-Новгородскому, Стариковому, Садкам Сумской области и Гатищам, Волчанску, Бударкам Харьковской области.

– На Купянском направлении наши защитники успешно сдерживают врага в Новоселовском районе Луганской области. От авиационных ударов пострадали Синковка и Ивановка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

– На Лиманском направлении авиационных ударов подверглись Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Сивесрк, Верхнекаменное, Спирне, Берестовое Донецкой области.

– На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают российских оккупантов в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов. Среди них – Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамику, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

– На Марьинском направлении в течение суток наши воины отразили атаки врага в районе Марьинки. От артиллерийских и минометных обстрелов противника пострадали около десяти населенных пунктов. Это – Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов неподалеку от Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

– На Запорожском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. Авиационные удары противника получили Малиновка, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

– На Херсонском направлении армия РФ обстреляла из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, Велетенское Херсонской области.

Несмотря на атаки войск РФ, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении и ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Бойцы уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделениями ракетных войск поражено 5 артиллерийских средств противника. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали на фронте 580 российских оккупантов. Так, численность потерь захватчиков в живой силе за все время полномасштабной войны достигла уже 269 210 человек.