ВСУ успешно отразили атаки россиян на востоке и продолжают контрнаступление на юге: произошло более 30 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток на фронте в Украине произошло более 30 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Наши защитники успешно отразили наступление врага на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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В то же время, украинская армия продолжает контрнаступление на Мелитопольском, закрепляется на достигнутых рубежах и осуществляет меры контрбатарейной борьбы. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 29 августа.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Удов и Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огурцово, Караическое, Охримовка, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Фиголовка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сиверск, Верхнекаменное, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

В Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Ивового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

Потери оккупантов за сутки

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника.

Также, по данным Генштаба, оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские захватчики притесняют местных жителей, отказывающихся получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по помещениям, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские военные подняли сине-желтое знамя в поселке Дачи на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Антоновского моста. Украинская наступательная операция продолжается и идет очень тяжело.

– Силы обороны Украины во время наступательной операции в Запорожской области преуспели не только в селе Роботино, которое освободили от врага, но и на территории южнее Малой Токмачки. На этом и Херсонском направлениях фронта оккупанты находятся в обороне.

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