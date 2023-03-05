ВСУ успешно ударили по складу с боеприпасами врага на Кинбурнской косе

Российские оккупанты не прекращают обстреливать освобожденную часть Херсонщины, а в Николаевской области терроризируют морские транспортные пути с Кинбурнской косы. Однако делать это захватчикам и дальше будет сложнее: украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов на Кинбурне, а также испепелили российскую артиллерийскую пушку и систему залпового огня.

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Потери в вооружениях и живой силе понесли оккупанты и на левобережье Херсонщины. Об этом рассказал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По словам полковника ВСУ, захватчики продолжают терроризировать мирных жителей правого берега Херсонщины и угрожать морским транспортным путем в Николаевской области с пока не деоккупированной Кинбурнской косы.

"За минувшие сутки в зоне ответственности зафиксировано 85 вражеских обстрелов, в основном по жилым кварталам, частным подворьям, а также по портовой инфраструктуре. Один человек погиб, трое гражданских жителей получили ранения разной степени тяжести", – сообщил представитель ОК "Юг" .

Впрочем, украинские воины несколько снизили "запал" захватчиков на Кинбурне. На время их возможности обстреливать Херсонщину и Николаевщину были снижены. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны взорвали вражеский склад боеприпасов и отминусовали две единицы вооружения.

"Эффективная работа наших ракетно-артиллерийских подразделений путем нанесения точных выверенных ударов по огненным позициям врага на Кинбурнской косе вычеркнула из использования одну артиллерийскую пушку и реактивную систему залпового огня. Торжественным фейерверком отозвался и склад боеприпасов, который оккупанты держали на косе", – отметил Назаров.

Добавила хлопот захватчикам на юге Украины и украинская авиация.

"В ходе отработки, в том числе, при поддержке авиации Воздушных сил, по району сосредоточения оккупационных войск и техники на левобережье демилитаризовано по меньшей мере 18 р*шистов, три единицы вооружения и военной техники. Окончательные результаты доразведываются", – сообщил представитель ОК "Юг" .

Напомним, 3 марта оккупанты обстреляли Херсон и область, в результате прилетов есть жертва и раненые. Так, в селе Томарино Бериславского района в результате вражеских обстрелов погиб 33-летний тракторист. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

А в селе Казацкое Каховского района из-за обстрелов россиян ранения получили двое гражданских.

В Херсоне же была ранена 48-летняя бухгалтер частного предприятия, при обстреле она просто не успела выбежать из здания, где работала.