ВСУ установили украинский флаг в Казачьих Лагерях на левобережье Херсонщины. Видео

В Казачьих Лагерях на левобережье Херсонщины развевается украинский флаг. Его вручную на водонапорной башне установили бойцы 35-й бригады морской пехоты.

Соответствующее видео опубликовал в Telegram "Офицер" лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс". По его словам, оккупанты уже получили приказ снять флаг "любыми методами".

"Добро пожаловать, пи**ры, вас уже ждут", – констатировал боец.

Напомним, ранее морпехи из 37-й отдельной бригады уничтожили личный состав путинской армии и места дислокации врага на юге Украины.

"Десятки ликвидированных оккупантов, полностью деморализованный вражеский личный состав, которому удалось временно выжить, и сорванные планы противника – один рабочий день морпехов", – говорится в сообщении военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на южном направлении отличились операторы 73-го морского центра ССО. Благодаря точной работе бойцов ликвидировано трое военнослужащих противника.

– В феврале 2024 года морские пехотинцы из 36-й отдельной бригады установили украинский флаг в Крынках на левобережье Херсонщины. Однако тяжелые бои на этом направлении продолжаются.

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