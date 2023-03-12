ВСУ устроили ''бавовну'' на складе БК оккупантов в Олешках, захватчики пытаются запугать мирное население – Гуменюк

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области постоянными обстрелами. При чем враг ведет огонь не только по освобожденной территории, но и по левобережью региона.

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Таким образом путинские войска пытаются еще больше запугать мирное население и обнаружить поддерживающих Украину движение сопротивления. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, на Херсонщине ситуация достаточно сложная из-за постоянных вражеских обстрелов. Россияне терроризируют мирное население с помощью огневого поражения, чтобы держать людей в постоянном напряжении. Гуменюк подчеркнула, что в результате обстрелов среди местного населения постоянно фиксируются жертвы.

В то же время враг обстреливает даже левобережье Херсонской области. Кроме того, путинские захватчики отбирают у людей транспортные средства. В свою очередь украинские войска наносят точечные удары по расположению вражеской армии. В результате одного из таких ударов был уничтожен склад с БК в районе города Олешки.

"Уничтожен склад боекомплекта в районе Олешек. Но враг продолжает вместе с нашей работой обстреливать населенные пункты левобережья для того, чтобы запугать людей, обнаруживать поддерживающих Украину движение сопротивления", – сказала Гуменюк.

Напомним, российские войска снова обстреляли Херсон 11 марта. Обломки вражеских снарядов травмировали не менее двух мирных жителей. Три человека погибли на месте.

Ранее в Вооруженных силах Украины оценили вероятность высадки вражеской ДРГ в акватории Херсона. Там заявили, что это невозможно. По всей территории есть наблюдательные посты. Кроме того, само побережье заминировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали российскую диверсионно-разведывательную группу на Херсонщине. В ходе операции было уничтожено 7 моторных катеров и 20 оккупантов.

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