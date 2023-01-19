ВСУ устроили оккупантам "бавовну" на Кинбурнской косе: уничтожена живая сила и техника РФ

Силы обороны Украины 18 января ударили по позиции российских войск на временно оккупированной Кинбурнской косе. Подтверждено уничтожение вражеской автомобильной техники и до 10 единиц живой силы.

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Об этом 19 января в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что противник время от времени занимает позиции на Кинбурнской косе, чтобы атаковать Очаковское направление.

Защитники Украины продолжают присылать "бавовну" оккупантам. "Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", – заявила спикер.

Она объяснила, что войска РФ могут вернуться на Кинбурнскую косу, ведь они временно контролируют сухопутный коридор.

Так было и в прошедшие сутки. Захватчики из реактивных систем залпового огня, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией, ударили по Очаковской громаде. В результате этого повреждения получили жилые дома, но целятся оккупанты также по портовой инфраструктуре Очакова.

Добавим, что Кинбурнская коса остается единственной территорией Николаевской области, оккупированной войсками страны-агрессора.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (18 января) украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 760 захватчиков. Всего с 24 февраля 2022 года ВС РФ потеряли 118 530 оккупантов.

– Статистику Генштаба ВСУ о том, сколько военной техники врага сожгли Силы обороны, можно найти по ссылке.

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