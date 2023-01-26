ВСУ устроили оккупантам ''бавовну'' в Кременной, – Гайдай

В среду, 25 января, военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по российским захватчикам в Луганской области. Наши защитники попали по оккупантам в Кременной.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Бавовна сегодня зверюга", – отметил он.

Информация об обстреле Кременной из РСЗО HIMARS начала распространяться в сети еще утром, о мощной "бавовне" писали в местных пабликах. Там отмечалось, что снаряды прилетели по зданию музыкальной школы, где базировались военные РФ.

Представители "ЛНР" в "Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон" (СЦКК) подтвердили обстрел Кременной шестью ракетами HIMARS. Впоследствии там показали последствия прилетов.

"Разрушены Кременская районная музыкальная школа, Кременская средняя школа №4, Кременской учебно-воспитательный комплекс, а также повреждено здание Администрации Кременского района и кафе "Теремок", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Луганской области, в частности, в направлении Кременной. Эта операция является подготовительным этапом к весеннему контрнаступлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!