ВСУ устроили оккупантам взрывную 'дискотеку' на Запорожском направлении: появились подробности

Защитники Украины обезвредили еще одну базу российских оккупантов, где те хранили боекомплект. "Бавовна" накрыла вражеский БК на временно захваченных территориях Запорожской области.

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Очевидно, что вместе со снарядами, которые ярко детонировали, "самоликвидировались" и сами захватчики. Об этом сообщает украинское издание "РИА-Мелитополь".

"Еще одна хорошая новость с утра! На Запорожском фронте продолжается прожарка рус*и", – говорится в посте.

События произошли 1 мая – украинская артиллерия удачно отработала по "ка*апским крысам" между птг Михайловка и селом Нововладимировка Васильевского района на Запорожье.

Отмечается, что "известные всем разведчики" засекли, как в тот день оккупанты КамАЗами завозили на место боекомплект.

"Но использовать не пришлось. Сами же от него и зажарились. Потому что после прилетов там началась такая взрывная "дискотека", что выжить невозможно", – говорится в сообщении.

Детали о количестве ликвидированных захватчиков и масштабах уничтоженного вражеского БК еще выясняются.

Напомним, что на днях "бавовна" посетила базу оккупантов в районе рыбхоза, что в селе Маячка Васильевского района на Запорожье. Туда захватчики завезли БК, разместили около 200 военных, а вдоль береговой линии расставили пушки. В результате мощного удара ВСУ под "раздачу" попали техника и сотни солдат путинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 2 мая взрывы раздавались в Мелитополе – на место сразу помчались оккупационная "полиция" и скорые. В сети предположили, что речь идет о возможном подрыве еще одного коллаборанта.

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