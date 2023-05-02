В Мелитополе утром произошла "бавовна": на место помчались оккупационная "полиция" и скорая

В оккупированном Мелитополе утром 2 мая произошла новая "бавовна". Взрыв в городе прогремел около 06:45, на место помчались оккупационная "полиция" и скорые.

Видео дня

Об этом сообщает местное издание "Риа-Мелитополь". Как отмечается, лучше всего взрыв слышали жители микрорайона (район многоэтажной застройки к северу от центра Мелитополя, вдоль проспекта 50-летия Победы).

Звук напоминал подрыв очередного коллаборанта, пишет издание.

"По улице Интеркультурной промчалась полиция с мигалками и сиренами. По городу также мчатся скорые. Кто из предателей на этот раз взлетел в воздух, сообщим позже", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 мая в Мелитополе раздался взрыв в гостинице "Привал охотника", где базировались военные РФ. На месте вспыхнул пожар, здание разрушено.

– 27 апреля в Мелитополе дважды произошла "бавовна". Взрыв прогремел возле многоэтажки, в результате чего был ликвидирован коллаборант из "полиции" Александр Мищенко.

– "Полицейский" Юрий Акимов получил серьезные ранения ног. Он был госпитализирован.

– Еще один взрыв раздался на улице Гризодубовой, где проживают коллаборанты Наталья и Роман Доломаны. Предатели не пострадали.

– Постоянные "приветы" от партизан привели к тому, что коллаборанты передвигаются по Мелитополю с опаской – подрывы авто здесь стали привычным делом. Подробнее читайте в материале.