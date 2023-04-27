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В оккупированном Мелитополе второй за день "бавовна": на место взрыва помчались скорые

Марина Погорилко
War
1 минута
5,4 т.
В оккупированном Мелитополе второй за день 'бавовна': на место взрыва помчались скорые

Временно оккупированный Мелитополь на Запорожье во второй раз за день 27 апреля посетила "бавовна". Взрыв, в результате которого поднялось облако дыма, раздался на улице Гризодубовой, 48, где проживают местные коллаборанты Наталья и Роман Доломаны.

Видео дня

Об этом сообщило местное издание РИА Мелитополь. Источники журналистов отметили, что на место помчались скорые и пожарные.

Впоследствии оказалось, что сами предатели, к сожалению, не пострадали.

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