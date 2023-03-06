ВСУ в ближнем бою под Бахмутом уничтожили группу российских оккупантов. Видео

Украинские защитники под Бахмутом уничтожили группу российских оккупантов в ближнем бою. Телами захватчиков лес в Донецкой области устлали бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

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На опубликованных в Facebook бригады кадрах зафиксированы остатки разбитого вражеского подразделения и зачистку позиций противника. Россияне в полной мере поплатились за посягательство на территориальную целостность Украины и свои военные преступления (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Военные отметили, что у большинства захватчиков были ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВС Украины – очевидно, что они были сняты с пленных или убитых украинских военных. Однако за это солдат путинской армии быстро догнала карма.

Напомним: по данным портала russian-casualties.in.ua, воины Сил обороны Украины только за последнюю неделю ликвидировали на фронте более 5 тыс. оккупантов. Если так пойдет и дальше, то к символическому для страны-агрессора России 9 мая потери живой силы ее войск могут превысить 200 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генштабе ВСУ сообщили, что защитники Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали 650 оккупантов. В общей сложности за почти полные 376 дней войны наши воины отправили в ряды "двухсотых" 153 770 военных ВС РФ;

– ранее украинские штурмовики показали кадры упорных боев с российскими оккупантами под Бахмутом. Они не прекращают засыпать врага огнем и днем и ночью.

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