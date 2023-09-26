ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, за сутки произошло 25 боевых столкновений – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают ведение обороны на востоке и юге страны. ВСУ ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Защитники страны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 26 сентября.

В течение суток на фронте произошло 25 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг атаковал позиции наших войск и гражданские объекты Украины.

В результате российских террористических атак среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки российские террористы атаковали Украину 12 крылатыми ракетами "Калибр", двумя противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 24 иранскими ударными БПЛА типа Shahed-136/131. Основной удар был нанесен по припортовой инфраструктуре Одесской области и другим объектам гражданской инфраструктуры.

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В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ о взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр" и все 24 вражеских БПЛА. Кроме того, ночью 26 сентября, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131.

Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренки Сумской области; Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области, а такде Берислав, Одрадокаменка, Ольговка и Львово Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

Противник продолжает нести значительные потери. Установлено, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота РФ, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные, так и безвозвратные.

Так, в городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200-й бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий.

Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права: принудительно проживают вместе с гражданскими жителями в их домах, используя мирных жителей в качестве живого щита. Так, в населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные подворья, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, склад боеприпасов и станции РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ не прекращают истощать российские силы, проводя рейды на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, оккупанты прибегают к локальным контратакам на Ореховском и Бахмутском направлениях. Однако Силы обороны Украины успешно отбивают попытки РФ вернуть недавно деоккупированные территории.

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