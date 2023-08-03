ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, оккупанты мобилизуют заключенных – Генштаб

За последние сутки на украинском фронте произошло 44 боевых столкновения: наши воины отбили попытки врага восстановить утраченное положение на Бахмутском направлении, сдержали его атаки в районе Марьинки. На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают наступательную операцию – закрепляются и проводят мероприятия контрбатарейной борьбы.

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Российские захватчики продолжают мобилизацию заключенных на временно оккупированной территории Донетчины. О последних новостях с фронта рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 3 августа.

Этой ночью агрессор совершил очередную атаку дронами-камикадзе типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки РФ также атаковала такими иранскими БПЛА – украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 цели. Кроме того, враг нанес пять ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг нанес авиационных ударов в районах Волфино, Степного на Сумщине и Казачьей Лопани на Харьковщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Сеньковка, Карповичи, Нововасиловка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское – Сумской; Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка – Харьковской.

На Купянском направлении ВС РФ ударили из авиации в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли авиаудары в районах Белогоровки, Серебрянки и Спорного. Артиллерийским российским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спорное и Торское на Донетчине.

На Бахмутском направлении российская армия предприняла безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. Она ударила из авиации по районам Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. А от ее артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг нанес авиаудар в районе Авдеевки. Обстрелял город из артиллерии, как и Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Агрессор совершил обстрелы н. п. Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам от него подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожевое, Ривнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении ВС РФ сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Они ударили из авиации в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток на Запорожье. Из артиллерии обстреляли более 15 н. п., в частности, Новодаровку, Белогорье, Гуляйполе, Зализничное, Пятихатки и Каменское.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиаудары возле Одрадокаменки и Антоновки, обстреляли из артиллерии более 20 н. п., среди которых Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинко, Львово, Кизомыс и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские захватчики проводят мобилизацию заключенных: согласно так называемому распоряжению "МВД ДНР", проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести. Также установлено, что ранения во время боя осужденных лиц не снимает с них судимости, а с находившихся под следствием подозрения будут сняты только после демобилизации. Террористы получили задачу на активизацию работы по борьбе с преступностью и пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. В то время как переаттестация для перешедших на сторону коллаборантов-полицейских будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск "МВД ДНР".

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Защитники сбили девять разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии накануне поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, радиолокационную станцию, три пункта управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, район сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне фиксируют продвижение вперед сил обороны во время контрнаступления, однако прогнозируют, что это будет тяжелая и длительная борьба. Поэтому там пообещали сосредоточиться на переговорах по поддержке потребностей армии Украины на поле боя.

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